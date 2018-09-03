محمدرضا صفی خانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار استان اظهار داشت: در این راستا ۵۰ اکیپ ثابت و سیار وضعیت بازار لرستان را بررسی، پایش و نظارت می کنند.

وی با بیان اینکه ۷۴ انبار دارای کالای احتکار شده در استان شناسایی شده است، تصریح کرد: یکی از اقدامات قابل تقدیر دستگاه قضایی در لرستان، موضوع صدور دستور فروش کالاهای احتکاری این انبارها با قیمت مصوب و در ملأعام است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با تاکید بر اینکه تاکنون دستگاه قضایی استان برای کالاهای احتکار شده ۱۱ انبار حکم قضایی صادر کرده است، افزود: این کالا ها شامل روغن، برنج و دیگر کالاهای اساسی مردم است.

صفی خانی با اشاره به اینکه این دستور دستگاه قضایی در راستای ایجاد تعادل در بازار استان صورت گرفته است، ادامه داد: علاوه بر فروش این کالاها، جریمه نقدی عاملان احتکار کالاها در انبارهای مذکور نیز اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه ارزش کالاهای احتکاری کشف شده در انبارهای مذکور حدود ۷۵۰ میلیون تومان بوده است، تصریح کرد: در مورد دیگر انبارها نیز به محض صدور حکم قضایی، بحث فروش کالاها با نرخ مصوب عملیاتی خواهد شد.