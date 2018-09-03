شمار تلفات حمله بوکوحرام در نیجریه به ۴۸ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شمار سربازان نیجریه که در حمله پنجشنبه گذشته گروهک تروریستی بوکوحرام به شمال شرقی این کشور کشته شده اند به ۴۸ نفر افزایش یافت.

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع نظامی نیجریه اعلام کرد که با پیدا کردن اجساد ۱۸ سرباز دیگر در نزدیکی پایگاه ارتش واقع در استان «بورنو »، تلفات یورش تروریست های بوکوحرام از ۳۰ نفر به ۴۸ نفر افزایش یافته است.

منابع نظامی نیجریه همچنین اعلام کردند که عملیات جستجو برای یافتن سایر قربانیان همچنان ادامه داشته و احتمال افزایش آمار کنونی نیز وجود دارد.

گفتنی است گروهک تروریستی بوکوحرام که از سال ۲۰۰۰ اعلام موجودیت کرده است، از سال ۲۰۰۹ به بعد در اقدامات خشونت آمیز مختلفی تاکنون نزدیک به ۲۰ هزار نفر را کشته است.

این گروهک تروریستی از سال ۲۰۱۵ در کشورهایی نظیر کامرون، بنین، چاد، نیجر و نیجریه اقدام به اعمال تروریستی می کند.