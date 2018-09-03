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۱۲ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۴۹

معاون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:

رعایت نکات بهداشتی در استقبال از حجاج ضروری است

رعایت نکات بهداشتی در استقبال از حجاج ضروری است

زاهدان - معاون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: با توجه به اینکه در ایام حج احتمال ابتلای حجاج به بیماری های واگیردار وجود دارد بنابراین توجه به نکات بهداشتی ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، سید مهدی طباطبایی با بیان اینکه امشب نخستین گروه از حجاج سیستان و بلوچستان وارد فرودگاه زاهدان می شوند، اظهار داشت: ضروری است با توجه به احتمال ابتلای حجاج به بیماری های واگیردار منتقله از خارج کشور استقبال کنندگان از روبوسی کردن و در آغوش کشیدن افرادی که دچار علائم هستند خودداری کنند.

وی به حجاج توصیه کرد در صورتی که دچار علائم تنفسی و سرما خوردگی هستند به نزدیکترین مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان گفت: همچنین ضروری است شهروندان از ذبح دام ها در مسیر استقبال حجاج خودداری و در صورت قربانی کردن دام ها از دستکش و با رعایت نکات بهداشتی ذبح را انجام دهند.

کد مطلب 4393303

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