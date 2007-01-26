کتاب "نیایش برای تعالی معنوی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محور تحقیق دکتر تاجی فاروقی ابعادی از میراث ابن عربی در جهان مدرن است. این کتاب در سه جلد تدوین شده است. جلد دوم این مجموعه با عنوان "بشارت و ابن عربی: یک جنبش معنوی صوفیانه در جهان مدرن" (آکسفورد، ۲۰۰۷)، به کاوش در کاربرد تعالیم ابن عربی در بستر معنویت امروزی غرب می‌پردازد.

جلد سوم این مجموعه که در دست تألیف است، به بررسی مناظرات مستمر میان مسلمانان درباره‌ ابعادی از عقاید اسلامی از طریق مطالعه‌ جریان زندگی در مجموعه‌ مرقد ابن عربی در دمشق سوریه می‌پردازد.

این سه عنوان کتاب رهیافتهایی تازه با ابعادی از میراث پر نفوذ ابن عربی هستند که تا به حال کمتر مطالعه شده‌اند.

موضوع کتاب حاضر دعایی است که ابن عربی فراوان به کار برده است. دور الأعلی که با عنوان حزب الوقایة نیز شناخته می‌شود، نمونه‌ای از ادعیه ‌ای است که پیشوایان صوفی به مریدان خود آموزش می‌ داده ‌اند. این دعا، ۳۳ بند دارد که از طریق ذکر اسماء الهی و عباراتی از قرآن کریم در آن طلب حفاظت و مراقبت می‌شود.

دکتر تاجی فاروقی با تلفیق بررسی منابع مکتوب و کار میدانی گسترده، به روایت تاریخ بلند این دعا می‌پردازد و سلسله‌ روایات متصل به آن را شناسایی می‌کند. از نکات قابل توجه این دعا، چهره‌های برجسته‌ علمی و عرفانی اسلامی هستند که نام‌ آنها حول این دعا و تصوراتی از خصوصیات آن ذکر شده است.

کتاب حاضر از سوی انتشارات عنقا با همکاری بنیاد محی الدین ابن عربی در لندن و مؤسسه مطالعات اسماعیلی به انجام رسیده است .