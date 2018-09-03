مراسم روز ملی مبارزه با استعمار در دیار رئیسعلی دلواری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب عصر دوشنبه در این آئین اظهار داشت: رئیسعلی دلواری و یارانش حماسه‌ای بزرگ خلق کردند و درس بزرگی به جهانیان دادند.

وی با بیان اینکه انگلیسی‌ها در اوج غرور و کشورگشایی توسط رئیسعلی و یارانش متوقف شدند، تصریح کرد: رئیسعلی دلواری با همراهی مردم و با حکم علما برای مبارزه با استعمارگران بلند شدند.

چمران با بیان اینکه خلیج فارس و جنوب ایران مدیون حماسه شهید رئیسعلی دلواری است، تصریح کرد: برای مقابله با زورگویان بهترین راه وحدت است و باید انسجام و وحدت کلی بین مردم و مسئولان ایجاد شود.

وی با بیان اینکه قدرت‌های زورگو در مقابل وحدت مردم نمی توانند قد علم کنند، تصریح کرد: امنیت و اقتدار کشور مدیون بزرگانی چون رئیسعلی دلواری است.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب تاکید کرد: امروز نیز همچون گذشته این دیار پر از شیران و دلیران است و سرداران ایران اسلامی مانند رئیسعلی دلواری آماده دفاع از اسلام و ایران هستند.

وی با بیان اینکه با استفاده از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌توان از بسیاری از مشکلات عبور کرد، افزود: با اتکا به ظرفیت‌های داخلی می‌توان در زمینه‌های مختلف به موفقیت دست یافت.

در ادامه این مراسم امام جمعه دلوار با تاکید بر لزوم معرفی رئیسعلی دلواری و یارانش اظهار داشت: تفکر و سیره شهید رئیسعلی دلواری‌ و دیگر شهدا نیاز جامعه امروز است و باید در این زمینه کارهای بزرگی انجام شود.

حجت الاسلام علی زاهد دوست بیان کرد: سردار شجاع رئیسعلی دلواری به برکت قدرت ایمان، تقوا، بصیرت و دشمن شناسی، حماسه ماندگاری آفرید و دشمن تا دندان مسلح را در همین دیار زمین گیر کرد.