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۱۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۴۵

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی گیلان:

برداشت بیش از ۶۸ هزار تُن هندوانه از مزارع گیلان

برداشت بیش از ۶۸ هزار تُن هندوانه از مزارع گیلان

رشت- مدیرامور زراعت جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به وجود سه هزار و ۱۰۰ هکتار مزارع هندوانه در این استان از برداشت ۶۸ هزار و ۲۰۰ تُن هندوانه در گیلان خبرداد.

ابراهیم اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان برداشت هندوانه از مزارع استان گیلان، اظهار کرد: امسال ۶۸ هزار و ۲۰۰ تُن هندوانه از مزارع استان گیلان برداشت شده است.

 وی با بیان اینکه برداشت هنداونه از  مزارع  هندوانه استان گیلان از دو ماه پیش آغاز شده است، افزود: با این میزان هندوانه برداشت شده ۶۰ میلیارد تومان درآمد نصیب مزرعه داران گیلانی شد.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به فعالیت سه هزار کشاورز گیلانی در زمینه کشت هندوانه، گفت: در مقایسه با سال گذشته شاهد رشد ۱۰ درصدی در برداشت هندوانه از مزارع استان گیلان هستیم.

وی با بیان اینکه گیلان دارای سه هزار و ۱۰۰ هکتار باغ هندوانه است، خاطرنشان کرد: چاف در شهرستان لنگرود به دلیل داشتن زمین و خاک مناسب مهم ترین منطقه کشت هندوانه در استان گیلان محسوب می شود.

به گفته اکبرزاده آبکنارانزلی، لیچاه لشت نشاء، کیاشهر آستانه اشرفیه و طاهر گوراب صومعه سرا از دیگر مناطق کشت هندوانه در گیلان هستند.

کد مطلب 4393382

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