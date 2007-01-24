قدردانی سفیر کره جنوبی از نحوه برخورد با گردشگران در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر ، هفته گذشته 5 گردشگر کره ‌ای هنگام عزیمت به تبریز در مشکین شهر اردبیل در هوای سرد و کولاک برف گم شده بودند که با راهنمایی یک شهروند مشکین ‌شهری به اداره میراث فرهنگی و گردشگری این شهر هدایت و تسهیلات لازم برای ادامه‌ سفر آنان فراهم شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی ،‌ صنایع دستی و گردشگری نیز خواستار تقدیر از مسئولان گردشگری شهرستان مشکین شهر برای نجات جان 5 گردشگر کره ‌ای شد.

بر اساس این گزارش ، ایم هونگ جا ، سفیر کره‌ جنوبی در یادداشتی به مدیرعامل شرکت توسعه‌ گردشگری ایران از اقدامات انسان دوستانه‌ اداره‌ گردشگری مشکین‌ شهر واقع در استان اردبیل برای نجات جان گردشگران کره ‌ای تقدیر و اعلام کرد که اینگونه رفتارها در توسعه‌ گردشگری دو کشور تاثیر به سزایی خواهد داشت.