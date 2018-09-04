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۱۳ شهریور ۱۳۹۷، ۸:۲۷

تمجید نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی از محمود عباس

تمجید نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی از محمود عباس

نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی با تعریف و تمجید از رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، اعلام کرد که وی حافظ امنیت مناطق تحت کنترل خود است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «ایهود اولمرت» نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی در گفتگو با شبکه ۲۴ تلویزیون این رژیم با تعریف از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرد که وی حافظ امنیت مناطق تحت کنترل خود است.

وی مدعی شد که «عباس رهبر بزرگی است» و «باید جایگاه و شخصیت وی تقویت شود».

اولمرت با وجود اینکه هیچ سمتی در کابینه کنونی صهیونیستی ندارد، در پایان این گفتگو ـ به ادعای خودش ـ به عنوان نماینده بخش عظیمی از جامعه صهیونیستی از عباس خواست که به قدس سفر کند.

این در حالی است که عباس روز یکشنبه اعلام کرده بود که روابط دائمی با «نداف ارگمان» رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی دارد و به صورت روزمره به همکاری امنیتی با این رژیم ادامه می دهد و بر سر بیش از ۹۹ درصد از مسائل با طرف صهیونیستی تفاهم دارد.

کد مطلب 4393410

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