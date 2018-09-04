ترامپ در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل از معامله قرن رونمایی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، یک دیپلمات سابق آمریکایی اظهار داشت که به احتمال زیاد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در جریان نشست های مجمع عمومی سازمان ملل طی ماه سپتامبر جاری، طرح خود علیه مسأله فلسطین موسوم به معامله قرن را ارائه خواهد کرد.

وی همچنین به تشریح سیاست ترامپ در تعامل با فلسطینیان و جهان به منظور جلب رضایت قشر وسیعی از صهیونیست های مسیحی پرداخت و در عین حال، احتمال برکناری یا تداوم ریاست جمهوری وی و نیز آمادگی او برای انجام هر کاری به منظور تضمین انتخاب مجددش به سمت ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار داد.

این دیپلمات سابق آمریکایی که به عنوان سخنگوی سفارتخانه های آمریکا در پایتخت های متعدد عربی حضور داشته است، تاکید کرد که مساله فلسطین در خطر بزرگی قرار دارد و در صورتی که موضع مخالفی برای مقابله با این تهدیدات اتخاذ نشود، می تواند در معرض بحران قرار گیرد.