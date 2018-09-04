به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان می‌گوید ادلب سوریه موضوع اصلی سفر این هفته وی به ترکیه است.

وی در ادامه نگرانی جبهه غرب از بابت از دست‌ رفتن آخرین پایگاه تروریست‌های سوری، مدعی شد: برای ممانعت از وقوع فاجعه انسانی در ادلب، هرکاری می‌کنیم. این یکی از موضوعات بسیار مهم سفری است که چهارشنبه و پنجشنبه این هفته به ترکیه خواهم داشت.

ماس ادامه داد: موضع ترکیه برای اقدامات بعدی که از جانب روسیه و همچنین بشار اسد رئیس‌جمهوری سوریه انجام می‌گیرد؛ ضروری است.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: ما در گذشته شاهد بی‎رحمی رژیم اسد بوده‎ایم. شرایط بسیار بسیار جدی است. تشدید تنش‎های نظامی تلاش‎های جاری برای حصول راه‌حل سیاسی را تحت‌الشعاع قرار می‎دهد.

به گزارش مهر، کشورهای غربی و متحدین منطقه‌ای که تسلط ارتش سوریه بر ادلب را به منزله پیرزوی قاطع بشار اسد بر تروریست‌ها می‌دانند؛ طی هفته‌های اخیر پرونده شیمیایی سوریه را دستاویزی برای اعمال فشار و حمله به مواضع دولت دمشق قرار داده‌اند. این درحالی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه می‌گوید در حال مذاکره برای ایجاد گذرگاهی انسانی برای خروج غیرنظامیان از ادلب هستیم.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا نیز در پیامی توییتری مدعی شد حمله نظامی به ادلب می تواند فاجعه‌ بار باشد.

وی در این پیام نوشت: بشار اسد نباید «بی پروا» دست به حمله به استان ادلب بزند.

ترامپ در این پیام از ایران و روسیه نیز خواست که بخشی از این اشتباه بزرگ که فاجعه انسانی بالقوه را در پی خواهد داشت، نباشند!

به ادعای رئیس جمهوری آمریکا در صورت چنین اقدامی از سوی ارتش سوریه، هزاران نفر کشته می شوند، از این رو باید از این اشتباه جلوگیری شود.