  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۳ شهریور ۱۳۹۷، ۸:۴۰

«جلال الدین» حقانی عضو شورای رهبری طالبان درگذشت

«جلال الدین» حقانی عضو شورای رهبری طالبان درگذشت

جلال‌الدین حقانی از چهره‌های تاثیرگذار و عضو شورای رهبری طالبان به دلیل بیماری درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «جلال‌الدین حقانی» از چهره‌های تاثیرگذار و عضو شورای رهبری طالبان به دلیل بیماری درگذشت.

«ذبیح الله مجاهد» سخنگوی گروه طالبان نیز در صفحه توئیترش نوشت که دلیل مرگ وی بیماری بوده است.

به گفته مجاهد، حقانی از ۸ سال گذشته تاکنون فلج بود و با خانواده ‌اش زندگی می‌کرد. اینکه چقدر حقانی در تصمیم‌گیری‌های مهم طالبان نقش داشته، مشخص نیست.

 حقانی رابطه نزدیکی با رهبران ارشد طالبان داشته و در دوران حاکمیت این گروه بر افغانستان به عنوان وزیر قبایل و امور مرزی فعالیت کرده بود.

بعد از انتخاب ملا «اختر محمد منصور» به عنوان رهبر جدید گروه طالبان، «سراج‌الدین حقانی»، پسر جلال‌الدین حقانی به عنوان معاون وی برگزیده شد.

کد مطلب 4393426

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها