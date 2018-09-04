«جلال الدین» حقانی عضو شورای رهبری طالبان درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «جلال‌الدین حقانی» از چهره‌های تاثیرگذار و عضو شورای رهبری طالبان به دلیل بیماری درگذشت.

«ذبیح الله مجاهد» سخنگوی گروه طالبان نیز در صفحه توئیترش نوشت که دلیل مرگ وی بیماری بوده است.

به گفته مجاهد، حقانی از ۸ سال گذشته تاکنون فلج بود و با خانواده ‌اش زندگی می‌کرد. اینکه چقدر حقانی در تصمیم‌گیری‌های مهم طالبان نقش داشته، مشخص نیست.

حقانی رابطه نزدیکی با رهبران ارشد طالبان داشته و در دوران حاکمیت این گروه بر افغانستان به عنوان وزیر قبایل و امور مرزی فعالیت کرده بود.

بعد از انتخاب ملا «اختر محمد منصور» به عنوان رهبر جدید گروه طالبان، «سراج‌الدین حقانی»، پسر جلال‌الدین حقانی به عنوان معاون وی برگزیده شد.