مرتضی عربی در گفتوگو با مهر اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۷ تا کنون ۶۴۷ هزار و ۸۰۰ مسافر و گردشگر وارد خراسانجنوبی شدهاند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته است.
معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسانجنوبی بیان کرد: همچنین میزان بازدید مسافران و گردشگران از اماکن دیدنی و تاریخی خراسان جنوبی نیز ۱۹ درصد افزایش داشته است.
عربی با اشاره به بیشترین جاذبه طبیعی مورد بازدید گردشگران و مسافران از ابتدای امسال ادامه داد: یکی از مناطقی که برای مسافران نقاط مختلف ایران و دیگر کشورها در خراسانجنوبی جذابیت داشته است بیابان لوت است.
وی افزود: کویر لوت نخستین اثر طبیعی ایران می باشد که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسانجنوبی بیان کرد: غار جنی شهرستان طبس نیز از دیگر اماکنی است که از ابتدای امسال بعد از بیابان لوت بیشترین بازدید کننده داخلی و خارجی را در خراسانجنوبی داشته است.
عربی ادامه داد: امامزاده حسین بن موسی الکاظم(ع) شهرستان طبس، باغ و عمارت اکبریه و عمارت رحیم آباد نیز از مکان های مورد علاقه و رغبت مسافران و گردشگران خراسانجنوبی بوده است.
وی گفت: تعداد گردشگران اقامت کننده در اقامتگاههای خراسانجنوبی(هتلها، مسافرخانهها، اقامتگاههای بوم گردی و ...) نیز از ابتدای امسال ۵۱ هزار و ۷۵۸ نفر بوده است.
معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسانجنوبی یادآور شد: تعداد گردشگران خارجی بازدید کننده از اماکن دیدنی استان نیز هزار و ۱۴۵ نفر بوده است که از کشورهایی چون آلمان و فرانسه مهمان خراسانجنوبی شدند.
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