یکی از دقیق ترین ساعتهای جهان برای ۴۰میلیون سال آینده تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت، پژوهشگران موسسه فوتونیک و حسگرهای پیشرفته در آدلاید استرالیا بعد از ۲۰ سال تحقیق و بررسی ساعتی به نام یاقوت کبود را تولید کرده اند که هزار برابر ساعت های پیشرفته تجاری دقیق است و در هر ثانیه ۱۰ میلیارد بار تیک تاک می کند تا دقت خود را حفظ کند.

دقت بالای این ساعت موجب شده تا از آن برای تقویت سیستم علامت دهی و ارسال پیام در شبکه راداری ملی کشور استرالیا استفاده شود. همچنین قرار است از ساعت یادشده برای ارسال به موقع هشدارهای فوری در ارتش این کشور بهره گرفته شود.

شبکه راداری استرالیا برای شناسایی تهدیدهای خارجی از دریا و هوا به کار گرفته می شود و هر چقدر زمان ارسال علائم هشداردهنده از طریق این شبکه دقیق تر باشد از ظرفیت آن بهتر استفاده خواهد شد.

ساعت یادشده جایزه مهم ترین دستاورد علمی را در جشنواره علم و فناوری دفاعی ۲۰۱۸ استرالیا از آن خود کرده است. البته تولید نمونه های مشابه این ساعت در جهان سابقه دارد و از جمله ساعت هایی با حفظ دقت تا ۵ میلیارد سال آینده هم در سال ۲۰۱۴ تولید شده اند.