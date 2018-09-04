امنیت در جامعه در بالاترین سطح خود قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری در نشست فصلی فرماندهان و مدیران عالی ناجا که با حضور وزیر کشور برگزار شد، اظهار کرد: بررسی اقدامات نیروی انتظامی در ماه‌های گذشته و آمادگی برای اجرای مأموریت‌ها در ماه‌های پیش‌رو تا پایان سال ۹۷ از جمله دستورات این نشست است.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت به مردم است، ادامه داد: امنیت در کشور در بالاترین سطح قرار دارد و همچنین امنیت بالاترین سرمایه مردم است.

فرمانده ناجا با تأکید بر اینکه امنیت در کشور ساری و جاری است، خاطرنشان کرد: امنیت جامعه هر روز در حال ارتقاء است.

اشتری با اشاره به فرا رسیدن ایام محرم و صفر گفت: نیروی انتظامی در مناسبات محرم و صفر در تکایا، مساجد و دسته‌های عزاداری در کنار مردم است و این مراسم با امنیت و آرامش برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی با هرگونه هنجارشکنی برخورد خواهد کرد، افزود: مصادیق هنجارشکنی در قانون گفته شده است و ناجا بر اساس قانون، با بدحجابی هم برخورد خواهد کرد.

فرمانده ناجا با اشاره به اجرای طرح جمع‌آوری اراذل و اوباش تأکید کرد: در تمام استان‌ها این طرح اجرا خواهد شد و اراذل و اوباش از سطح شهر جمع‌آوری می‌شوند و از مردم می‌خواهیم در این زمینه با پلیس همکاری کنند و موارد را گزارش کنند.

فرمانده ناجا درباره درگیری با مامور پلیس نیز اظهار کرد: ما هتک حرمت و بی احترامی به ماموران را برنمی‌تابیم و امیدواریم با این موارد طوری برخورد شود تا درس عبرتی باشد برای دیگران، البته از مردم نیز به خاطر همراهی و پیگیری‌هایشان تشکر می‌کنم.