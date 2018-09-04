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۱۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۴۱

در قالب یک وب سایت؛

۱۱ تا ۱۸ ساله ها شکسپیری می شوند/ نمایشنامه خود را انتخاب کنید

۱۱ تا ۱۸ ساله ها شکسپیری می شوند/ نمایشنامه خود را انتخاب کنید

کمپانی رویال شکسپیر در اقدامی تازه وب سایتی را برای آشنایی نوجوانان با ویلیام شکسپیر و نمایشنامه هایش راه اندازی کرده است تا این گروه سنی با شخصیت ها و تحلیل آثار او آشنا شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمپانی رویال شکسپیر انگلستان، کمپانی رویال شکسپیر در اقدامی تازه وب سایتی را با عنوان « Shakespeare Learning Zone» راه اندازی کرده که مختص گروه سنی ۱۱ تا ۱۸ است.

در این وب سایت علاوه بر توضیحاتی درباره تاریخ تولد و مرگ ویلیام شکسپیر و محل زندگی او، نمایشنامه های نوشته شده توسط این نمایشنامه نویس شهیر برای نوجوانان تحلیل شده است و این گروه سنی می توانند با انتخاب آثار مورد نظر خود با تحلیل و نوع نگاه و نگرش شکسپیر در آن آثار آشنا شوند.

ضمن اینکه همه اطلاعات و تحلیل ها درباره شخصیت های نمایشنامه های شکسپیر به همراه تصاویر و اطلاعات آخرین اجراها از این آثار در این وب سایت منتشر شده است.

همچنین در این وب سایت نوجوانان می توانند تحلیل بازیگران اصلی آثار شکسپیر را نسبت به یکدیگر و خودشان بخوانند.

کد مطلب 4393531
فریبرز دارایی

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