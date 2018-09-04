موسسات فاقد مجوز آموزشی را شناسایی می کنیم/تعامل با صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد بطحایی اشاره به نامه خود به رئیس سازمان صداوسیما در رابطه با تبلیغات موسسات آموزشی و در پاسخ به اینکه آیا صداوسیما تبلیغات را براساس مجوزهایی که وزارت آموزش و پرورش صادر کرده پخش میکند، گفت: سازمان صداوسیما براساس مجوزهای اخذ شده توسط شرکتهای آموزشی، تبلیغات را پخش میکند اما ما به دنبال شناسایی موسساتی هستیم که مجوز ندارند زیرا اطلاعی در این زمینه نداریم.
وی افزود: اگرچه ممکن است موسسهای مجوز داشته باشد اما برخی تبلیغات آزمونها و کتب کمک آموزشی دوره ابتدایی را حتی برای پایه دوم ترویج میدهند که کاری خلاف اصول تربیتی و آموزشی ماست.
وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خانه ملت بیان کرد: در جلسهای که با رئیس سازمان صداوسیما داشتیم ایشان ابراز لطف کردند تا این مهم محقق شود و تبلیغات محدود و ساماندهی شود و تبلیغات در این زمینه با حساب و کتاب صورت گیرد.
به گزارش مهر، پیش از این سید محمد بطحایی وزیر آموزشوپرورش طی نامهای به علی عسگری رئیس سازمان صداوسیما، خواست تا بهمنظور ساماندهی تبلیغات مؤسسات و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مطابق ماده ۷ مصوبه ۴۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن رعایت ضوابط و مقررات، از پخش آگهیهای مراکز و مؤسسات آموزشی بدون معرفینامه و تأییدیه وزارت آموزشوپرورش جدا خودداری کنند.
مرتضی نظری رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی نیز پیشتر با اشاره به نامه اخیر وزیر آموزش و پرورش به رئیس رسانه ملی تأکید کرد: وزیر آموزشوپرورش طی نامه ای خواهان توقف پخش و انتشار تبلیغات غیرواقعی و نادرست مؤسسات تست وکنکور شده است. تبلیغات و پخش هرگونه محتوای تبلیغاتی منوط به تائید دستگاه ذیربط است که در این زمینه وزارت آموزشوپرورش از پیشدبستانی تا پایان دوره متوسطه بر تمام محتواهای آموزشی و تبلیغاتی که قرار است از رسانه ملی پخش و منتشر شود، باید نظارت داشته باشد. بسیاری از تبلیغات آموزشی که شاهد پخش آن در رسانه ملی هستیم، فاقد مجوز وزارت آموزشوپرورش است و همانطور که وزارت آموزش و پرورش در سالهای گذشته هم تقاضای توقف این تبلیغات را داشته، امیدواریم امسال که روابط خوبی با رسانه ملی داریم، شاهد همکاری برای ساماندهی و حتیالامکان توقف این تبلیغات غیرواقعی باشیم.
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