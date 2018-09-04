جای خالی میکروب شناسان در بیمارستان ها/پشت پرده منافع مالی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدمهدی فیض آبادی در حاشیه برگزاری نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران، اظهارداشت: ما وظیفه داریم از حقوق صنفی رشته های علوم پایه از جمله میکروب شناسی دفاع کنیم. در حالی که میکروب شناسی از رشته هایی است که بیشترین نقش را در تشخیص بیماری ها دارد، اما شاهد فقدان حضور میکروب شناسان در بیمارستان ها هستیم و جایگاهی برای این افراد تعریف نشده است.

وی ادامه داد: در حالی که قانون این اجازه را به ما داده که در بیمارستان ها حضور داشته باشیم، اما بیمارستان ها سلیقه ای عمل می کنند. بطوریکه در برخی بیمارستان ها از میکروب شناسان استفاده می کنند، اما بعضی روسای بیمارستان ها، اجازه نمی دهند که میکروب شناسان وارد بیمارستان شوند.

فیض آبادی با تاکید بر خدمات چشمگیر میکروب شناسان در نظام بهداشتی و درمانی کشور، افزود: متاسفانه افرادی که داعیه کارآفرینی دارند، اجازه حضور میکروب شناسان در بیمارستان ها را نمی دهند.

وی، منافع مالی برخی صنوف پزشکی را سد راه حضور میکروب شناسان در بیمارستان ها عنوان کرد و گفت: وقتی پای منافع مالی و پول در میان است، به ما اجازه نمی دهند وارد بیمارستان ها شویم تا خودشان درآمد بیشتری کسب کنند.

فیض آبادی در ادامه به شرایط حوزه سلامت در تحریم ها اشاره کرد و افزود: ما بیشتر از اینکه از تحریم ها آسیب ببینیم، از «خودتحریمی» صدمه می بینیم. زیرا، خیلی از مشکلات را می توان با تکیه بر توان داخلی حل کرد. اما، سوءمدیریت اجازه نمی دهد که این مشکلات برطرف شود. بطور نمونه، وقتی گمرک اجازه ترخیص کالاهای و مواد مصرفی مورد نیاز را نمی دهد، نمی توان توقع داشت که مشکلات حل شود.

رئیس انجمن میکروب شناسی ایران، با عنوان این مطلب که ما آزمون های سخت تر از تحریم ها را پشت سر گذاشته ایم، تاکید کرد: کیت های مصرفی که امروزه وارد می شود، در گذشته به این شدت وارد نمی شد و نیاز نیست که حتما از کیت های گران قیمت استفاده کنیم، بلکه می توان با ابزارهای علوم پایه و استفاده از توان محققین و متخصصین تشخیصی، بسیاری از مشکلات را حل کرد.

وی، اهمیت دانش و تجربه میکروب شناسان را در تشخیص سریع تر و صحیح تر بیماری ها مورد اشاره قرار داد و گفت: هر میکروبی یک آنتی بیوتیک خاص خودش را دارد و از همین رو، حضور میکروب شناسان در بیمارستان ها، می تواند به این موضوع کمک کند.

فیض آبادی، حضور میکروب شناس در کمیته عفونت های بیمارستانی را مورد تاکید قرار داد و افزود: متاسفانه مدیران بیمارستان ها تابع روسای دانشگاه های علوم پزشکی هستند و هر جایی که از میکروب شناسان استفاده شده است، موفقیت در کنترل عفونت های بیمارستانی بهتر بوده است.