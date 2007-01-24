عده ای ماموریت دارند با حق گویی نمایندگان اصیل مخالفت کنند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اکبر اعلمی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی که در پایان جلسه علنی امروز با خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت : آن دسته از آشوبگران که با نمایندگان حقگو مخالفت می کنند، قصد دارند با ایجاد همهمه و حمله در هنگام نطق برخی نمایندگان ملت، مانع انتقال پیام مشفقانه آنها به جامعه شوند.

وی در عین حال از این که برخی افراد در مجلس شورای اسلامی به گونه ای رفتار می کنند که با ارایه خدمات رایگان، امکان تمیز افراد بلند قد از کوچولوها را فراهم می سازند، ابراز خرسندی کرد و آن را به فال نیک گرفت.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، اضافه کرد: اگر کوچولوها در مجلس نباشند و آشوبگری نکنند و تهمت نزنند ، سره از ناسره و حق از ناحق تشخیص داده نمی شود ولی خوشبختانه با وجود این افراد که برای ملت و اصحاب رسانه شناخته شده هستند، صدای حق طلبانه دلسوزان به صورت رسا بازتاب می یابد.

اعلمی خاطر نشان کرد: تحمل افراد مذکور برای نمایندگان منتقد دشوار است و باید مسئولیت نمایندگی آنها مصداق مشاغل پرفشار و زیان آور تلقی شود.