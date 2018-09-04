برنامه هیئات مذهبی شاهرود در محرم اعلام شود/عکاسی هوایی ممنوع

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مجتبی اشرفی شامگاه سهشنبه در گردهمایی هیئتهای مذهبی، پیرغلامان، مداحان و ستایشگران شرق استان سمنان در آستانه محرم و به میزبانی تکیه بید آباد شاهرود، ضمن اشاره بهضرورت هماهنگیهای لازم پیش از آغاز محرم در حوزه راهنمایی و رانندگی و همچنین مناسبسازی فضای معابر شهری و تأمین امنیت، تأکید کرد: هیئتهای مذهبی باید بهصورت مکتوب برنامههایشان را ارائه دهند تا ما بتوانیم در راستای اجرایی کردن آنها برنامهریزی و هماهنگی کنیم.
وی افزود: عزاداری هیئتهای مذهبی در شاهرود معمولاً به دو شکل منسجم و غیر منسجم یا غیرمتمرکز برگزار میشود که میبایست در اجرای مراسم عزاداری نظم و امنیت را لحاظ کرد چراکه هرچه این مراسم بانظم بیشتری انجام شود به همان نسبت شاهد انسجام بیشتری نیز خواهیم بود.
ضرورت برنامهریزی برای دستههای عزاداری
فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه در سالهای اخیر خوشبختانه شاهد هیچ مشکلی در برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم نبودهایم، گفت: برگزاری عزاداریها با خیل عظیم جمعیت همراه میشود که این حضور پرشور مردمی خود باعث ایجاد انسجام و اتحاد بین آحاد مردم و هیئتهای عزاداری است.
اشرفی بیان کرد: هیئتهای عزاداری اگر برنامههای خود را بهصورت مکتوب ارائه دهند قطعاً برنامهریزی مناسبی برای ساماندهی خیابانها و معابر شهری شاهرود صورت خواهد گرفت و بهخصوص این امر به دلیل تقارن با ایام پایانی شهریورماه و خیل مسافران تابستانی دارای اهمیت بسزایی خواهد بود.
وی افزود: عبور دهها هزار خودروی مسافری و زائران رضوی از شاهرود همزمان با دهه نخست ماه محرم، نیازمند برنامهریزی و هماهنگی است که هم در خدمترسانی به مسافران تابستانی بتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم و هم در مراسم عزاداری شاهد برنامهریزی منسجمی باشیم.
استفاده از کوادکوپتر ممنوع
فرمانده انتظامی شاهرود در ادامه تاکید کرد: استفاده از کوادکوپتر و تصویر برداری هلی شات از بالا با استفاده از پهبادها توسط هیئات عزاداری کاملاً ممنوع است و استفاده از آنها باید در شورای تامین مجوز بگیرد لذا هیئتهای عزاداری باید به این امر نیز عنایت داشته باشند.
اشرفی با اشاره به طرح همیاران محرم نیز، تاکید کرد: این طرح شامل داوطلبانی است که در هیئتهای مذهبی به پلیس در راستای حفظ امنیت دستجات عزاداری کمک می کنند که این افراد توسط ناجا آموزش های لازم را نیز خواهند دید تا در صورت نیاز وظایف خودشان را عمل کنند.
وی در خاتمه افزود: هرچه میزان انسجام و نظم بین هیئتهای مذهبی و عزاداریهای سید الشهدا(ع) در شاهرود افزایش یابد به همان اندازه عزاداریها با شکوهتر برگزار میشود لذا تاکید نیروی انتظامی بر حفظ نظم به این دلیل است.
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