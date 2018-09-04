آل پاچینو در تئاتر پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، آل پاچینو بازیگر افسانه ای سینما و تئاتر ماه آینده میلادی ۲ نمایش تک نفره در پاریس اجرا خواهد کرد. او در این اجراها به بازگویی نکات برجسته دهه ها فعالیت بازیگریش می پردازد.

ستاره ۷۸ ساله فیلم های کلاسیک «صورت زخمی» و «پدرخوانده» در مصاحبه روز دوشنبه با لو فیگارو گفت که مدت ها آرزوی آن را داشته که در پایتخت فرانسه اجرا داشته باشد.

برنامه «بعد از ظهری با پاچینو» قرار است روزهای ۲۲ و ۲۳ اکتبر با زبان انگلیسی و بدون زیرنویس در تئاتر پاریس برگزار شود.

بازیگر «سرپیکو» دراین باره گفت: من در این اجرا در مورد آنچه در زندگی ام اتفاق افتاده صحبت می‌کنم و این به من این امکان را می‌دهد در حالی که با حضار صحبت می‌کنم تعداد خاصی از صحنه‌ها را اجرا کنم.

او این برنامه را ارزشمند توصیف کرد و توضیح داد: به این دلیل که یک عامل خودانگیختگی در آن وجود دارد و می توانید در مورد خودتان آگاه شوید به این برنامه علاقمند هستم.

بازیگر برنده جایزه اسکار که در دوران بازیگریش در سینما بارها به صحنه تئاتر بازگشته گفت طرفدار مولیر و چخوف است.