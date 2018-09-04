به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان دشتی با بیان اینکه آموزش و پرورش یکی از مباحث مهم شهرستان است، اظهار داشت: در حوزه پرورش هم خانواده و جامعه باید احساس مسئولیت کند و اگر ارتباط بین خانواده و آموزش و پرورش خوب باشد شاهد معضلات اجتماعی نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای بازگشایی مدارس در سطح شهرستان اتخاذ شده است، افزود: همه ادارات، شوراها و مردم در بازگشایی مدارس مشارکت داشته باشند.

نادری بیان کرد: ۱۷۰ مدرسه با ۷۲۳ کلاس درس آماده پذیرایی از چهارده هزارو۹۹۵ دانش آموز در اول مهر ماه است.

وی تصریح کرد: همزمان با بازگشایی مدارس چهار پروژه آموزشی با اعتبار ۱۱ میلیارد ریال با مشارکت خیرین افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.

فرماندار دشتی ادامه داد: با توجه به گستردگی و مشکلات آموزش و پرورش به تنهایی نمی تواند مشکلات را مرتفع کند که می طلبد همه به آموزش و پرورش کمک کنند.

وی اضافه کرد: در سال گذشته دانش آموزان شهرستان افتخارات خوبی در حوزه علمی، آموزشی و ورزشی کسب کردند که از همه این تلاش‌ها تقدیر می شود.

نادری از مشارکت خیرین در احداث فضاهای آموزشی در سطح شهرستان تقدیر کرد و ادامه داد: تلاش داریم در زمینه تعمیر و تجهیز مدارس در تخصیص ها در اولویت قرار بگیرند.

وی همچنین از شوراها و شهرداران خواست نسبت به تقویت کلاس های کنکور اهتمام ویژه داشته باشند و با آموزش و پرورش همکاری داشته باشند تا شاهد موفقیت های بیشتر دانش آموزان در سطح استان و کشور باشیم.