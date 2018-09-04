دستگیری شکارچی متخلف در قروه/۵۰ هکتار اراضی ملی بیجار رفع تصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان، مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قروه در حین گشت و کنترل زیستگاه های این شهرستان یک متخلف را که اقدام به زنده گیری یک قلاده گورکن کرده بود، دستگیر و پس از تنظیم صورت جلسه برای و صدور حکم تحویل مقامات قضایی نمودند.

گفتنی است گورکن مذکور پس از طی کردن مراحل قانونی و قضایی در منطقه حفاظت شده بدر و پریشان شهرستان قروه رهاسازی شد.

۵۰ هکتار از اراضی ملی واقع در منطقه حفاظت شده بیجار رفع تصرف شد

در راستای مقابله با زمین خواری و حفظ و صیانت از انفال عمومی و اراضی ملی، عملیات اجرای رفع تصرف و شناسایی ۵۰ هکتار از اراضی ملی واقع در منطقه حفاظت شده بیجار اجرا شد.

رفع تصرف اراضی مذکور در راستای وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در نظارت و پایش منطقه حفاظت شده و با تلاش و کوشش کارکنان محیط زیست شهرستان بیجار و با همکاری مطلوب ساکنین منطقه انجام شد.