حدود ۴ هزار مدرسه در سوریه نیازمند بازسازی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه با تاکید بر اهمیت آموزش اعلام کرد که نظام آموزشی در سوریه از مشکلات بسیاری [ناشی از بحران سوریه طی سال های گذشته] رنج می برد و یکی از این مشکلات بازسازی مدارس است.

وی با بیان این مطلب افزود: حدود ۴ هزار مدرسه در سوریه نیازمند بازسازی هستند.

سوریه از مارس ۲۰۱۱ درگیر بحران و جنگ با گروه های تروریستی است که از سوی کشورهای غربی و برخی کشورهای عربی حمایت مالی و تسلیحاتی می شوند، این نبرد طی سال های گذشته به بسیاری از زیر ساخت های سوریه در حوزه های مختلف آسیب وارد کرده است.