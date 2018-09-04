به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، منابع آگاه به رویترز خبر دادند که پس از توقف حمل نفت ایران توسط برترین شرکت کشتی‌رانی هند به علت تحریم‌های آمریکا، دولت هند به پالایشگاه‌های دولتی اجازه داد تا با استفاده از نفت‌کش‌ها و بیمه ایرانی، به واردات نفت از ایران ادامه دهند.

تلاش نیودهلی برای ادامه دادن به واردات نفت ایران، با اقدامی مشابه از سوی چین همراه شده است و واردکنندگان این کشور هم تمام محموله‌های نفت خام ایران خود را با کشتی‌های تحت مالکیت شرکت ملی نفت‌کش‌های ایران، جابه‌جا می‌کند.

دو منبع آگاه به رویترز خبر دادند که شرکت کشتی‌رانی اس‌سی‌آی، که تا پایان ماه آگوست قرارداد دارد نفت ایران را برای شرکت پتروشیمی و پالایشگاهی مانگالور (ام‌آرپی‌ال) وارد کند، اعلام کرده است که به علت این که دیگر شرکت‌های بیمه‌ای محموله نفت ایران را پوشش نمی‌دهند، نمی‌توانند نفت ایران را بارگیری کنند.

شرکت یوروتانکر، هم که با ام‌آرپی‌ال قرارداد دارد هر ماه۲ محموله نفت از ایران وارد کند، گفته است که از ماه سپتامبر دیگر قادر به این کار نخواهد بود.

اما منابع دولتی خبر دادند که وزارت کشتی‌رانی هند به پالایشگاه‌های این کشور مجوز داده است تا با قراردادهای سی‌آی‌اف (هزینه حمل، نفتکش و بیمه از سوی ایران) نفت ایران را بخرند.

طبق قرارداد سی‌آی‌اف، ایران کشتی‌رانی و بیمه محموله‌های خود را فراهم می‌کند تا پالایشگاه‌های هند بتوانند علی‌رغم عدم پوشش بیمه‌های غربی، به خرید نفت خود از ایران ادامه دهند.

این اقدام به نفع شرکت ملی نفت هند، شرکت بهارات پترولیوم و ام‌آرپی‌ال خواهد بود که در نظر دارند در ادامه سال مالی (که در ۳۱ مارچ به پایان خواهد رسید) واردات نفت ایران خود را افزایش دهند.

پالایشگاه‌های دولتی که میزان واردات نفت ایران آنها در ماه جولای به رکورد ۷۶۸ هزار بشکه در روز رسیده بود، درنظر دارند در سال مالی ۲۰۱۸/۱۹ واردات نفت ایران خود را دو برابر کنند.