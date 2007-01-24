اهدای خون نباید فقط به ایام خاص محرم محدود شود

به گزارش خبرنگار مهر ، مراجعه به پایگاه های انتقال خون در این روزها به حدی است که مسئولان سازمان انتقال خون اعلام کرده اند که اهدا کنندگان مراجعه خود به پایگاه ها را برای اهدای خون ، به مراجعه در تمامی سال یا حداقل در روزهای مختلف 2 ماه محرم و صفر تقسیم کنند.

سازمان انتقال خون برای محرم و صفر تسیهلات خاصی را در نظر گفته تا مراجعه کنندگان به پایگاه های انتقال خون به آسانی بتوانند خون خود را اهدا کنند به گونه ای که تیم های سیار انتقال خون را در کنار هیئت های عزاداری قرار داده می شود تا مراجعه کنندگان از تسهیلات لازم برای اهدای خون برخوردار شوند.

به لحاظ علمی و پزشکی نگهداری خون در بهترین شرایط فقط به مدت 35 روز امکان پذیر است ، در صورتی که اهدا کنندگان با برنامه مشخص و طی این 2 ماه به اهدای خون بپردازند، بیماران کشور با مشکل کمبود خون مواجه نخواهند شد.

سازمان انتقال خون از هموطنان خواسته است که در صورت اعلام عدم نیاز برخی پایگاه های خون به علت افزایش مراجعات مردم برای اهدای خون، متقاضیان برای اهدای خون، نذر خود را به روزهای دیگر سال موکول کنند.

مراجعه در روزهای مختلف سال به پایگاه های انتقال خون باعث رفع کمبودهای موقتی خون در روزهای خاصی نظیر تعطیلات و یا روزهای سرد سال که مراجعه برای اهدای خون کاهش می یابد، خواهد شد.