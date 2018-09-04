به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا نخعی‌پور صبح سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی و اجرایی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خراسان‌جنوبی اظهار کرد: در برنامه‌ریزی برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و جنایات رژیم پهلوی نباید از ظرفیت فضای مجازی غفلت کنیم.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خراسان‌جنوبی بیان کرد: اگر بیشتر فعالیت‌های توجیهی و تبلیغی با محوریت مساجد صورت گیرد یک اشکال خواهد داشت و آن اینکه بیشتر اهل مسجد با انقلاب اسلامی ارتباط داشته و آگاهی‌هایی در این خصوص دارند.

نخعی پور ادامه داد: این در حالی است که طیف نوجوان و جوان مخاطب فضای مجازی هستند و از این رو باید با همکاری بسیج رسانه و خبرگزاری‌ها از ابزار سایبری نیز برای راهبردهای ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب استفاده کنیم.

وی یادآور شد: فعالیت فرهنگی پیرامون انقلاب اسلامی در فضای مجازی بیشتر حالت تدافعی به خود گرفته است در حالی که می‌توانیم با طرح چند سوأل در موضوعی چون واقعه 17 شهریور به صورت تهاجمی کار و فعالیت کنیم.

عبدالله گرجی، مسئول کانون مداحان بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن ایام محرم و صفر و سفرهای تبلیغی طلاب می‌توان بسته‌های محتوایی پیرامون انقلاب اسلامی در اختیار آنان قرار داد.

وی اظهار کرد: بسیار از طلاب و روحانیون جوان زمان انقلاب و دفاع مقدس را درک نکرده‌اند و از این منظر باید محتوای لازم در این زمینه داشته باشند تا بتوانند در برنامه‌های تبلیغی خود از دستاوردهای انقلاب بگویند.

مسئول کانون مداحان بیر جند یادآور شد: علاوه بر روحانیون بومی، مبلغانی از قم و مشهد نیز در ایام ماه محرم به خراسان جنوبی سفر می‌کنند که می‌توان با هماهنگی تبلیغات اسلامی از ظرفیت آنان برای برنامه‌های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی استفاده کرد.