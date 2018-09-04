اختراع ابزارهای کمک توانبخشی توسط جانبازان استان تهران چشمگیر است

عبدالله مرتضوی در گفتگو با خبرنگارمهر، در خصوص خدمات و مشاوره هایی که به ایثارگران و جانبازان توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران می شود اظهار داشت: در برخی موارد مشاهده می شود که برای ایثارگر ، جانباز و یا خانواده این عزیزان مشکلاتو موانع حقوقی بروز می کند که در این زمینه لازم است اطلاع رسانی صحیح صورت بگیرد و مشاوره حقوقی به آنان داده شود.

مرتضوی در ادامه بیان داشت: اعلام می کنیم که در سطح شهرستان های استان تهران ایثارگران و جانبازان می توانند قبل از اینکه وارد بحث اقتصادی شوند از مشاوره های اقتصادی لازم توسط بنیاد بهره مند شوند تا احیانا دچار ضرر و زیان نشوند، این طرح در حال حاضر در شهرستان های استان تهران قابل اجرا است که می تواند به پیشنهاد کشوری نیز تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون کارآفرینان ایثارگر فعالیت خوبی در استان تهران دارند گفت: ایثارگران و جانبازان در حوزه های فرهنگی، صنعتی ، کشاورزی و خدماتی مشغول به فعالیت هستند و در همین راستا فرزند یکی از شهدا با کارافرینی مناسب توانسته است برای ۲۶۰ نفر ایجاد شغل کند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران با اشاره به برگزاری همایش تشکل های شاغل و ایثارگری سراسر کشور بیان داشت: این همایش در ۷۷ تشکل در کل کشور اختراعات مختلفی داشتند و مواردی را نیز به ثبت رسانده اند و باید اعلام کنیم که تعدادی از جانبازان استان تهران در زمینه «ارتز و پروتز» به دلیل شناخت و درک درست و صحیح از نحوه استفاده ابزارهای کمک توانبخشی توانسته اند موفقیت هایی را در این زمینه کسب کنند چرا که این افراد نیازهای خود را بهتر می دانند و وقتی از ابزارهای توانبخشی مصنوعی استفاده می کنند ایرادات را بهتر درک می کنند لذا اختراع ابزارهای کمک توانبخشی توسط جانبازان استان تهران چشمگیر بوده است.