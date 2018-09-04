برگزاری ۵۳۰۰ همایش شیرخوارگان حسینی/ امسال در مصلی برنامه نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دبیر مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر(ع) پیش از ظهر امروز در حسینیه نورالبکا برگزار شد.

داوود منافی‌پور گفت: امسال به فضل الهی شانزدهمین سال برگزاری مراسم بزرگداشت جهانی حضرت علی‌اصغر(ع) است. اگر بخواهم گزارش کاملی ارائه دهم، باید بگویم از ابتدا با یک جلسه در مهدیه تهران شروع کردیم. سال دوم با ۸ جلسه و سال سوم به ۵۶ جلسه رسید؛ تا اینکه پس از ۱۵ دوره، سال گذشته به ۴۵۰۰ جلسه رسیدیم. برنامه‌ها در دو بخش ۱۵ سال اول و ۱۵ سال دوم تقسیم شده است. امسال آغاز ۱۵ سال دوم است.

وی افزود: برآوردی که از تعداد همایش‌هایمان در سال جاری داریم، این است که بیش از ۵۳۰۰ جلسه در ایران و ۴۱ کشور جهان برگزار می‌کنیم؛ این آمار قطعی و رسمی ما است، اما برآورد آمار غیررسمی این است که بالای ۶۰۰۰ جلسه در ایران و کشورهای دیگر، مراسم برگزار می‌شود.

دبیر مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر(ع) ادامه داد: بزرگترین اجتماع ما در این ۵۳۰۰ جلسه، حرم امام رضا و صحن جامع است که وسعت این صحن بیش از ۱۰ هزار متر است. امیدوارم سرریز جمعیت به صحن‌های دیگر برسد. تولیت امام رضا(ع) در دوخت لباس کمک زیادی به ما کردند. ما از کارگاه دوخت و لباس حرم استفاده کردیم. تخمین زده‌ایم تعداد جمعیتی که در صحن حرم حضور پیدا می‌کنند، بیش از ۱۳۰ هزار نفر باشند.

منافی‌پور تصریح کرد: امسال به میدان امام اصفهان هم ورود پیدا کردیم که وسعت آنجا هم بیش از ۱۰ هکتار است. برآورد ما برای آنجا بیش از ۱۰ هزار نفر است، اما متأسفانه امسال اجازه برگزاری این مراسم در مصلی تهران داده نشد. ما این مراسم را در مناطق محروم و سنی‌نشین نیز جلو می‌بریم. آمار غیررسمی ما فقط در ایران ۵۰۰۰ جلسه است. ما ۳۰ درصد از برنامه‌هایمان در خارج کشور امسال عقب افتاد که یکی از علت‌هایش، گرانی ارز، پارچه و ارسال‌ها است.

وی گفت: سال گذشته بیش از ۱۲ هزار لباس و نذرنامه در هندوستان داشتیم. امسال باید ۱۵ میلیون تومان پرداخت می‌کردیم. لباس‌هایمان هم آماده بود، اما به علت گرانی امسال، نتوانستیم لباس‌ها را ارسال کنیم. دومین علت آن، عدم حضور و عدم اجازه ورود به مصلی تهران بود. ما امسال متأسفانه نتوانستیم به اروپا لباس ارسال کنیم.

دبیر مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر (ع) یادآور شد: امسال در کربلا به عنوان نماد مظلومیت سیدالشهدا، روز عاشورا در کربلا از لباس سیدالشهدا رونمایی به عمل می‌آید. یک رونمایی از نقشه جامع راهبردی حضرت علی‌اصغر (ع) هم داریم.

منافی‌پور اظهار داشت: در ۱۵ سال دوم ما که امسال اولین سالش آغاز می‌شود، دکترین ما بنابر پیام امام صادق (ع) است که فرمودند شیعه قبل از ظهور باید حیاتش را از کربلا بگیرد. گستره پیام ما این است و اولین پیام ما یعنی مظلومیت حضرت علی‌اصغر(ع) در کربلا که حیات شیعه است. حضرت علی‌اصغر (ع) به جهت اوج مظلومیت، عامل حیات شیعه است. ما می‌خواهیم واکاوی کنیم پیام این نیروی مظلومیت را به دنیا و کسانی که منبر دارند، برسانیم و بگوییم این جمعیتی که در دنیا جمع می‌شوند، نه تنها بزرگترین NGO شیعه بلکه بزرگترین NGجهانی شناخته شده است. ما باید پیام‌مان را به نخبگان شیعه برسانیم. در همه کشورها به جز چین و ژاپن که از آن خبر نداریم، جلساتمان برگزار می‌شود. در تایلند فقط چهار جلسه برگزار می‌کنیم. دایره سوم ما اهل سنت و اهل فِرَق هستند. دایره چهارم ما کلیساها و مسیحیان هستند. قدم اول ما برای مسیحیت، شهدای مسیحیت و بعد آزادگان مسیحیت هستند.

دبیر مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر (ع) ادامه داد: برآورد می‌کنیم از هر ۱۰ نفر زن در کشور ایران، ۲ نفر در این مراسم شرکت می‌کنند، جمعیت سال گذشته ما بیش از هشت میلیون نفر بود که برآورد می‌کنیم که سال آینده به ۱۵ هزار نفر برسد.

وی خاطرنشان کرد: در سال آینده در حرم امام رضا (ع) می‌خواهیم نمایشگاه بین‌المللی دایر کنیم. همه امکانات ما از مردم است. حسینیه نورالبکا هم بخش کارگاه دوخت لباس خارج از کشور ما است. امسال نمی‌دانیم که چرا مصلی را از ما گرفتند. ما برای دنیا پیام داریم، کار آکادمیک و دانشگاهی کردیم. دکترین ما، دکترین کربلا و حیات شیعه است و چه مجوز و حکمی، ما را امسال از برگزاری این مراسم در مصلی محروم کرده است؟ تمام دکترین ما مملو از فرمایشات رهبری و استقامت است.

به این منظور این موضوع را رسانه‌ای کرده‌اند که به مجموعه مردمی جهانی ضربه می‌زنند. یک مجموعه پاک مردمی هستیم. چرا مصلی را از ما گرفتند. اسم این مسئله را قصور فرهنگی می‌گذاریم که در تضاد و رهنمودهای رهبری است. ما به جز مصلی تهران، محلی برای برگزاری این مراسم نداریم و امسال در تهران این مراسم را برگزار نمی‌کنیم تا پیام مظلومیت ما به همه رسیده شود.