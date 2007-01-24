به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نوسان شدید اخیر در قیمت نفت را برای برنامه ریزی تولید و بازار نفت و شرکت‌های سرمایه گذاری زیانبار توصیف کرد.

غلامحسین نوذری اظهار داشت: ایران تلاش نموده است با همکاری سایر اعضای اوپک ثبات نسبی را بر بازار نفت حاکم نماید و بر این اساس طی دو ماه گذشته میزان پایبندی ایران به کاهش تولید تعهد شده توسط سازمان حتی بر اساس برآورد منابع ثانویه بسیار مطلوب بوده است. عملا این همکاری به طور کامل صورت گرفته و میزان کاهش تولید قریب به 100 درصد میزان تعهد شده بوده است.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران کاهش اخیر در تولید نفت کشورمان را عمدتا از حوزه‌های کرنج و پارسی، سروش و نوروز اعلام و خاطر نشان کرد که این اقدامات هم برای مشتریان قراردادهای بلند مدت و همین طور تکه محموله صورت پذیرفته است.

وی همچنین اظهار داشت که اطمینان دارم در صورت لزوم سازمان اوپک، جمهوری اسلامی ایران آمادگی کاهش تولید بیشتر را نیز برای تضمین ثبات بازار خواهد داشت.