به گزارش خبرنگار مهر، مسیح سلطانی ظهر سه شنبه در آئین افتتاح سامانه کاهش طلاق (تصمیم) افزود: بعد از ۲۰ سال روند صعودی طلاق در استان زنجان متوقف شد و در این میان متولی طلاق بهزیستی است.

وی اظهار کرد: باید بحث‌هایمان با کاهش طلاق جلو برود مشارکت دستگاه‌های اجتماعی همچون دادگستری، بهزیستی و استانداری مهم است و در این میان مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد که بازوی اجرایی توانمندی برای ما هستند بسیار مهم است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری زنجان گفت: با راه‌اندازی سامانه کاهش طلاق در استان باید طلاق را اولویت قرار بدهیم و برای کاهش آن تلاش کنیم.

سلطانی تأکید کرد: چهار دغدغه اصلی در استان زنجان اعتیاد، طلاق، و حاشیه‌نشینی و خشونت است و به دنبال این هستیم که با ارائه راهکارهایی این آسیب اجتماعی را کاهش بدهیم.

وی افزود: برای کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌خصوص طلاق باید همه دست‌به‌دست هم بدهیم و با برنامه و راهکار جلو برویم.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری زنجان تصریح کرد: خوشبختانه در استان زنجان روند صعودی طلاق گذشته است و باید این روند به سمت کاهش پیش برود.