کشف ۷ انبار احتکار لوزام خانگی و کالای مصرفی در حاشیه مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم قربان زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: مبارزه با محتکران کالاهای اساسی در خراسان رضو ادامه دارد و در این راستا ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی خراسان رضوی به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می داد 7 انبار در حاشیه مشهد اقدام به احتکار کالا کرده اند.

وی افزود: پس از کسب این خبر و انجام تحقیقات لازم اقدامات برای بازرسی از این انبار آغاز شد و در یک عملیات پلیسی و اخذ مجوز از مقام قضایی این انبارها با حضور کارشناسان سازمان صنعت و معدن مورد بازرسی قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: در این بازدید مقادیر زیادی لوازم خانگی شامل لباسشویی، تلویزیون، یخچال، کولر و ۱۳ هزار و ۹۰۰ عدد کارتن قند، تعداد ۳ هزارو ۱۲۸ طاقه پارچه، ۲۲۰ دستگاه مانیتور، انواع چسب و کفی کفش و ۷ تن شکر احتکار شده کشف شد.

قربان زاده تصریح کرد: کارشناسان پس از بازرسی از این انبار ارزش کالاهای احتکار شده را ۷۴۴ میلیارد و ۶۲ میلیون ریال برآورد کردند و در این زمینه ۸ متهم دستگیر و برای طی مراحل قضایی به دستگاه دادگستری معرفی شدند.

شایان ذکر است با پیگیری های نیروهای انتظامی و سازمان تعزیرات حکومتی طی هفته های گذشته چندین انبار احتکار لوازم خانگی، مایحتاج مردمی ، لوازم التحریر و لوازم خودرو در شهرهای مختلف خراسان رضوی کشف شده است.