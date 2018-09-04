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۱۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۴۸

جانشین فرمانده انتظامی استان چهارمحال وبختیاری:

۴ سارق در چهارمحال و بختیاری دستگیر شد

۴ سارق در چهارمحال و بختیاری دستگیر شد

شهرکرد - جانشین فرمانده انتظامی استان چهارمحال وبختیاری گفت: ماموران فرماندهی انتظامی استان طی ۲۴ ساعت گذشته چهار سارق را با هفت فقره سرقت دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، فضل اله برزویی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو، احشام، موتورسیکلت، داخل خودرو و منزل رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی استان، قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی، شهرستان های شهرکرد، بروجن و لردگان و با انجام اقدامات گسترده پلیسی و بررسی آثار و علائم به جا مانده در صحنه های سرقت موفق شدند چهار سارق را دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان خاطر نشان کرد: بر اساس تحقیقات علمی و فنی پلیس، سارقان به هفت فقره سرقت اعتراف کردند که متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 4393977

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