۴ سارق در چهارمحال و بختیاری دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، فضل اله برزویی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو، احشام، موتورسیکلت، داخل خودرو و منزل رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی استان، قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی، شهرستان های شهرکرد، بروجن و لردگان و با انجام اقدامات گسترده پلیسی و بررسی آثار و علائم به جا مانده در صحنه های سرقت موفق شدند چهار سارق را دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان خاطر نشان کرد: بر اساس تحقیقات علمی و فنی پلیس، سارقان به هفت فقره سرقت اعتراف کردند که متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.