نباید طلب پیمانکاران با کسر درصدی از کل بدهی پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت نظری درباره مطالبات پیمانکاران شهرداری و ادعای مطرح شده در مورد پرداخت مطالبات درصورت کسر درصد گفت: از ابتدای آغاز به کار شورای شهر پنجم همواره شاهد بودیم که تعداد زیادی از پیمانکاران شهرداری طلب‌های خود را که از دوران مدیریت شهری قبلی تاکنون وصول نشده است از طریق ارسال نامه، دیدار حضوری و حتی تجمعاتی مقابل ساختمان شورای شهر و .. درخواست می‌کنند.

وی ادامه داد: اینجانب و دیگر همکاران نیز در پیگیری‌های مختلف و بر حسب وظیفه این درخواست‌ها را به معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ارجاع داده‌ایم و در عین حال از حجم بالای بدهی‌های شهرداری نیز با خبریم و احتمالا به دلیل همین بدهی‌ها باشد که قریب به اتفاق نامه‌های ارسال شده با پاسخ عدم توان پرداخت شهرداری و نبود نقدینگی در حساب شهرداری تهران روبرو شده است. این پاسخ ها اما در حالی مطرح شده است که متاسفانه چندی پیش برخی طلبکاران شهرداری مدعی شده اند، به برخی پیمانکاران گفته شده که اگر درصدی از طلب خود را به آنان بدهند، این طلب قابل وصول است.

به گفته نظری، در صورت صحت این مدعای غیر قابل پذیرش، این پرسش مطرح می‌شود که مگر شهرداری جای حضور چنین افرادی است؟! در همین راستا از معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و سازمان بازرسی شهرداری تهران می‌خواهم به این موضوع ورود کرده و درستی این ادعا را مورد راستی آزمایی قرار دهند. اگر این مساله درست باشد، باید بررسی شود که ارتباط این عناصر با معاونت مالی و اقتصادی و سایر سازمان‌های تابعه شهرداری چیست؟ و اگر درست نباشد، باید بررسی شود که این سودجویان با چه پشتوانه و بر پایه چه اطلاعاتی پیمانکاران را شناسایی کرده و به آنان مراجعه می‌کنند؟