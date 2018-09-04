۱۲ هزار نفر بیمه عمر شده اند/ افزایش مبالغ طرح تکریم و کمک مستمری

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اطلاع رسانی عملکرد صندوق اعتباری هنر صبح امروز سه شنبه ۱۳ شهریور با حضور سیدحسین سیدزاده مدیرعامل صندوق اعتباری هنر برگزار شد.

سیدزاده در ابتدای صحبت هایش با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تاکید مقام معظم رهبری بر توجه به قشر پایین مملکت عنوان کرد: در این شرایط کار در عرصه فرهنگ هم دشوار است. یکی از کارهای ما پرداخت کمک هزینه در قالب طرح تکریم و کمک مستمری است. طرح تکریم حدود ۴۰۰ نفر را شامل می شود که تا پیش از این هنرمندان ما مبلغ ناچیزی حدود ۲۰۰ هزار تومان دریافت می کردند که ما شرمنده آنها بودیم و می دانستیم که این مبلغ در سبد خریدشان تاثیری ندارد. طرح دوم در قالب کمک مستمری است که به ۲۵۰۰ نفر از هنرمندان تعلق می گیرد این مبلغ نیز ماهانه ۱۵۰ هزار تومان بوده است. ما می دانستیم که این مبالغ ناچیز است و این ۲ طرح نیاز به بازنگری دارد و بر همین اساس مبلغ طرح تکریم را ۴ برابر افزایش دادیم که قرار است به جای ۲۰۰ هزار تومان ۸۰۰ هزار تومان به هنرمندان پرداخت شود. همچنین مبلغ کمک مستمری هم از ۱۵۰ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان افزایش پیدا می کند.

وی ادامه داد: شبیه کار صندوق اعتباری هنر را نهاد دیگری انجام نمی دهد و ما در همه استان ها نماینده داریم. نفس این کار برای ما افتخار است و امیدوارم هم شرایط اقتصادی بهتر شود و هم توان ما افزایش یابد تا بتوانیم بهتر در خدمت اعضا باشیم. عضویت در طرح تکریم لازمه شرایطی است که شامل همه نمی شود و هنرمندانی که از سوی شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران وزارت ارشاد تعیین شده اند شامل این طرح می شوند.

سیدزاده یادآور شد: ما می دانیم که این مبالغ بسیار اندک است اما سبک زندگی بسیاری از هنرمندان انقدر سرشار از قناعت است که این مبالغ با وجود اندکی می تواند گره گشا باشد. سفرهای استانی ما به شهرستان ها که جنبه حمایتی داشت مسبب عملی شدن این طرح شد. بیش از ۴۰ هزار کیلومتر من و همکارانم به سفر رفتیم که هیچ کدام جنبه تشریفاتی نداشت و بسیاری از آنها را حتی اطلاع رسانی نکردیم و تنها هدفمان شناسایی فعالان فرهنگی و حمایت از هنرمندان است. این رویکرد باعث شد منابع مان را به شکل دیگری توزیع کنیم که این کار با همدلی بسیاری از نهادها صورت گرفت. در سال۹۶ ما سه برابر سال قبل تسهیلات پرداخت کردیم که امیدوارم در پایان سال ۹۷ میزان پرداخت تسهیلات ما بتواند به ۹ میلیارد تومان برسد.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر درباره بودجه این نهاد توضیح داد: ما هیچ بودجه دولتی به صورت مصوب نداریم اما در عوض از وزارت ارشاد کمک می خواهیم. سرفصل هزینه ها و تسهیلات مان را به ارشاد ارایه می دهیم و برای دریافت کمک از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عمل می شود. نهادهای فرهنگی و سایر وزارتخانه ها هم می توانند به ما کمک کنند. تسهیلات امسال هم از طریق بانک قرض الحسنه مهر به هنرمندان پرداخت می شود به این ترتیب که ما سه میلیارد تومان از محل صرفه جویی هایمان را در بانک به عنوان آورده داریم و قرار بر این شده که آنها سه برابر این مبلغ را یعنی ۹ میلیارد تومان به اعضای صندوق وام بدهند.

وی درباره بیمه هنرمندان نیز توضیح داد: ما جامع ترین بانک اطلاعات هنرمندان، اهالی فرهنگ و فعالان رسانه ای را داریم و نیارمند بودیم پوشش بیمه ای مان را افزایش دهیم که در حال حاضر به ۲۹ هزار نفر رسیدیم و امیدوارم امسال بتوانیم تعداد افراد تحت پوشش را به رقم ۳۲ هزار نفر برسانیم. پوشش بیمه تکمیلی برای بسیاری از هنرمندان ما حیاتی است. خوشبختانه پوشش بیمه تکمیلی به حدود ۲۲ هزار نفر در سال ۹۶ رسید که نیمی از هزینه ها را ما با افتخار پرداخت می کنیم. کسی از صندوق اعتباری هنر با دست خالی خارج نمی شود و تلاش کردیم به هر نحو به هنرمندان کمک کنیم. امسال بیش از ۱۲ هزار نفر تحت پوشش بیمه عمر قرار گرفته اند که جای خوشحالی دارد چون بیمه عمر حتی نسبت به بیمه تکمیلی منافع بیشتری برای اعضا دارد. هنرمندانی را داریم که نشان درجه یک دارند اما صاحب سبک نیستند پس در طرح تکریم قرار نمی گیرند بنابراین در ارزشیابی جدید ممکن است عده ای که قبلا مبالغی دریافت می کردند دیگر جزو این طرح نباشند. ما نمی خواهیم بین هنرمندان تفاوت قایل شویم اما منابعمان محدود است و متاسفانه کمی توقعات نسبت به دریافت نشان هنری زیاد است



سیدزاده درباره نشان درجه یک هنری و اینکه یکی از شروط پرداخت طرح تکریم به هنرمندان داشتن نشان درجه یک هنری است، گفت: این نشان سازوکار مشخصی دارد واین ساز و کار خیلی دقیق است و به همین راحتی به صرف شناخته شده بودن نمی توان به کسی این نشان را داد. کسانی را داریم که نشان درجه یک دارند اما صاحب سبک نیستند پس در طرح تکریم قرار نمی گیرند بنابراین در ارزشیابی جدید ممکن است عده ای که قبلا مبالغی دریافت می کردند دیگر جزو این طرح نباشند. ما نمی خواهیم بین هنرمندان تفاوت قایل شویم اما منابعمان محدود است و متاسفانه کمی توقعات نسبت به دریافت نشان هنری زیاد است.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر ادامه داد: نشان درجه یک هنری را شورای ارزشیابی هنرمندان به کسانی که در شان این نشان هستند اهدا می کند و نشان دهنده جایگاه ممتاز این هنرمندان است و اصلا به معنای این نیست که هر کس نشان درجه یک دارد باید مستمری بگیرد این مساله دور از شان آنهاست بلکه این سپاسی است که ما از آنها برای یک عمر فعالیت هنری داریم و حتی بسیاری از آنها دور از شان خود می دانند که از ما درخواست این مستمری را بکنند.

وی متذکر شد: برنامه ما این است وقتی در سفری به هنرمندان قولی می دهیم به آن عمل کنیم و مصوبات سفرهای مان را پیگیری می کنیم. در حوزه فرهنگ و هنر فضا به شدت شفاف و صادقانه است و اگر کاری کنیم که دوام نداشته باشد اعتماد هنرمندان را از دست می دهیم. در مواردی هزینه عضویت هنرمندانی را که توانایی پرداخت ندارند، خودمان تقبل کردیم و حتی کمک های بلاعوض ما بسیار بیشتر از سال های قبل است. مطمئنا قصوری داشتیم اما تلاشمان را می کنیم که مسمرثمر باشیم. امیدوارم صندوق اعتباری هنر بتواند هزینه ها و تسهیلاتی را که به هنرمندان اختصاص می دهد، شفاف سازی کند. ما از پاییز ۹۷ آمادگی داریم اطلاعات تمام افرادی را که کمک هزینه وام و تسهیلات گرفته اند، منتشر کنیم و فقط حریم خصوصی افراد باید لحاظ شود.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر مشکلاتی که سال گذشته اعضا با بیمه تکمیلی رازی داشتند و اینکه آیا در بیمه امسال این مشکلات مرتفع شده است یا خیر، گفت: سال گذشته در بیمه رازی بیش از ۲۶۰ هزار سند خسارت درمانی بارگذاری شده است و تا روز گذشته ۵۲۶۱ هزار فقره خسارت باقی مانده است. ما سامانه ای قرار دادیم تا هنرمندان مدارک پزشکی شان را در آنجا آپلود کنند و از این طریق متوجه نقص مدارکشان شوند و آنها را برطرف کنند. حسن دیگر این سامانه این بود که ما از این طریق می دانیم تک تک اعضا ما چقدر از بیمه طلب دارند در حالی که قبلا هیچ اطلاعاتی در این زمینه نداشتیم.

سیدزاده درباره مشکلاتی که هنرمندان شهرستانی با بارگذاری مدارک در سامانه مورد نظر دارند، بیان کرد: ما در همه استان ها نماینده داریم و من در بهمن ماه ۹۶ به همه نمایندگان نامه زدم تا همه معترضان بیمه تکمیلی را شناسایی کنند که حدود ۶۰ - ۷۰ نفر را شناسایی کردند. این سامانه خیلی ساده طراحی شده است و اعضا با گرفتن یک عکس با موبایل از مدارکشان می توانند به راحتی آن را بارگذاری کنند. البته ما بارگذاری در سامانه را اجباری نکردیم و افراد می توانند مدارکشان را فقط پست کنند و اگر ایرادی داشت به آنها اعلام می شود و باید دوباره مدارکشان را بفرستند.

در بخشی از این نشست رسانه ای منصور وحیدی فر معاون اعضای صندوق اعتباری هنر عنوان کرد هنرمندان واجد شرایط برای دریافت طرح کمک مستمری باید عضو صندوق اعتباری هنر باشند که برای عضو شدن می توانند با شماره تلفن های ۴۲۷۱۳۱۴۵ و ۴۲۷۱۳۶۰۴ تماس بگیرند. از مهرماه نیز این مبالغ به اعضا پرداخت خواهد شد.