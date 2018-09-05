به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در آستانه ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، ۲ پیشکسوت تعزیهخوانی ایران در قالب برنامه «شبیه نور» با حضور احمد مسجدجامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران، مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری توسعه هنرهای معاصر، مدیران فرهنگی هنری مناطق و روسای فرهنگسراها و چهرههای فرهنگی چهارشنبه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۸ در فرهنگسرای اخلاق تجلیل میشوند.
این برنامه در راستای معرفی و تکریم مفاخر و نخبگان حوزه تعزیه و با هدف بالا بردن زمینه معرفت عاشورایی برگزار میشود و در آن غلامعلی ایوبی و داود آبائی از پیشکسوتان تعزیهخوانی تکریم میشوند. در این برنامه گزارشی از روند فعالیتهای تعزیهخوانی به ویژه در رده سنی نوجوانان ارایه میشود و اجرای بخشی از تعزیه شهادت حضرت قاسم ابن الحسن (ع) توسط گروه «مرثیه آفتاب» و همچنین بخشی از تعزیه زره پوشی شمر و پخش کلیپی از شرح زندگی و فعالیتهای تجلیل شوندگان در طول سالهای فعالیت در حوزه تعزیهخوانی از دیگر بخشهای برنامه است.
همچنین مجموعه «نوای ماندگار» که شامل دستگاههای موسیقی ایرانی و ردیفهای آوازی پرکاربرد در تعزیهخوانی است، رونمایی میشود. این مجموعه حاصل کار گروهی از پیشکسوتان تعزیهخوانی با مشارکت موسسه فرهنگی هنری توسعه هنرهای معاصر و کانون کهربای تعزیه است که برای گردآوری آن، بیش از ۱۰۰ ساعت کار کارشناسی انجام شده است.
فرهنگسرای اخلاق در سالهای اخیر گروههای نوجوان بسیاری را در رشته تعزیه آموزش داده که این نوجوانان در مراکز فرهنگی و امامزادههای شهر تهران مجالس تعزیه اجرا کردهاند و در ماههای محرم و صفر امسال نیز نوجوانان تعزیهخوان، مجالس تعزیهخوانی در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران اجرا میکنند.
فرهنگسرای اخلاق در خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید کاظمی، جنب بوستان گلزار واقع است.
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