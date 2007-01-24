سخنان بوش پیام جدیدی برای مردم عراق در بر نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در گزارشی اعلام کرد که سخنان شب گذشته بوش در سخنرانی سالیانه، سبب نا امیدی مردم عراق از بوش و اقدامات وی در این کشورشده است.

بر همین اساس، اغلب گروههای عراقی در واکنش به سخنان بوش می گویند: بوش در سخنان دیشب خود هیچ پیام جدیدی برای مردم عراق نداشت و فقط حرف های گذشته خود را تکرار کرد.

این روزنامه به نقل از حسین الفلوجی،ازحقوقدانان اهل سنت عراق نوشت : بوش هیچ چیز جدیدی را ارائه نکرد و نتوانست به مردم عراق این امیدواری را بدهد که آمریکا قادر به کاهش ناآرامی های این کشور است.

فلوجی در ادامه گفت : بوش شب گذشته اعلام داشت که ممکن است اعزام نیروی بیشتر به عراق ناآرامی های این کشور را کاهش دهد، اما من باید بگویم که این تصمیم نمی تواند اوضاع عراق را به حالت عادی بازگرداند.

فلوجی افزود: باید به بوش بگویم که اغلب مردم عراق معتقدند مشکل این کشور از طریق دیپلماتیک حل می شود ونه اعزام نیروی بیشتر.

در همین رابطه فلاح حسن، از حقوقدانان و فعالان شیعه عراقی گفت : بوش به جای اینکه توضیحی برای حل مشکلات عراق داشته باشد؛ فقط از اشتباهات خود دفاع کرده است؛ ما امیدوار بودیم تا بوش در سخنان شب گذشته خود راه حل دیپلماتیک برای بحران عراق ارائه دهد؛ اما در مقابل ، فقط خواهان آن شد تا از اعزام نیرو به عراق حمایت کنند.

حسن افزود : باید به بوش بگویم که راحل بحران عراق را باید در داخل این کشور جستجوکرد؛ فقط مردم عراق و سیاستمداران این کشور می توانند بهترین راه دستیابی به آرامش را ارائه کنند واین راحل نیز از راه مذاکره به دست می آید و اعزام نیروهای جدید به عراق مشکل چندانی را حل نمی کند.

یادآور می شود رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در ششمین سخنرانی سالیانه خود در کنگره، ضمن دفاع از استراتژی جدید خود درعراق از قانونگذاران و مردم آمریکا خواست تا به وی فرصت دیگری برای پیروزی در این جنگ بدهند.



"جرج بوش" در سخنرانی سالیانه خود ضمن ارائه دستورالعمل داخلی، از تصمیم خود مبنی بر اعزام 21 هزار و 500 نظامی آمریکایی به عراق عقب نشینی نکرد و خطاب به دموکراتها گفت که آنها باید در هدف پیروزی به دشمنان خارجی نشان دهند که متحد هستند و همچنین هشدار داد که نتایج شکست درعراق شدید و بسیار گسترده خواهد بود.