شرکت فرانسوی نقشی در سامانه جامع مالیاتی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، سید کامل تقوی نژاد در خصوص همکاری شرکت فرانسوی بول با طرح جامع مالیاتی با بیان اینکه این شرکت از خردادماه امسال هیچگونه قراردادی با سازمان امور مالیاتی کشور ندارد، اظهار کرد: هماکنون تمام سورس کدهای نرمافزار یکپارچه مالیاتی E-RIS و Flex از شرکت فرانسوی بول دریافت شده و در حال پیادهسازی فرایندهای ارتقا و نگهداری از طریق دانش و سرمایههای داخلی هستیم. باز هم تاکید میکنم، چه پیمانکار خارجی و چه پیمانکارهای داخلی امکان دسترسی به اطلاعات مودیان را نداشته و نخواهند داشت. در این خصوص نظرات گروههای نظارتی و امنیتی اخذشده و مشورتهای لازم صورت گرفته است؛ نتیجه اینکه هیچگونه مشکل یا ابهامی در این زمینه وجود ندارد.
رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: سامانه یکپارچه مالیاتی توسط شرکت بول فرانسه طراحی و تولیدشده است، بنابراین ضروری بود که دانش فنی تغییر، توسعه و مدیریت بهرهبرداری از آن بهطور کامل در اختیار همکاران سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. ازاینرو موضوع انتقال دانش مدیریت و توسعه سامانه مذکور در کلیه ابعاد و در قالب «سند رویکرد کلان انتقال دانش فنی» از طرف سازمان امور مالیاتی دنبال شد و همکاران توانمند ما در کنار متخصصین شرکت بول دانش و مهارت لازم برای توسعه و نگهداری این سامانه را فراگرفتند. میتوان به جرات عنوان کرد که هماکنون متخصصین مجرب سازمان امور مالیاتی کلیه امور مربوط به این سامانه را در اختیار دارند.
وی در خصوص همکاری دستگاه های مختلف با این سازمان برای ارائه اطلاعات مودیان، گفت: متاسفانه بهرغم پیگیریهای متعدد از سوی این سازمان و وزارت متبوع و همچنین دستگاههای نظارتی، ارسال اطلاعات توسط تعدادی از دستگاهها با تأخیر همراه بوده است. اخیرا با شهرداری و سازمان ثبتاسناد هم تفاهم شده و وزارت راه و شهرسازی هم در تدارک انجام لازم برای انجام این کار است. مجموع این اقدامات سبب شده بیش از ۱.۳ میلیارد رکورد اطلاعات به این پایگاه وارد شود که برخی از این رکوردهای اطلاعاتی، خود حاوی صدها رشته اطلاعاتی هستند.
تقوی نژاد در رابطه با حمله هکرها به سامانه های سازمان امور مالیاتی، افزود: تاکنون بیش از یکمیلیون حمله انجامشده اما حتی یک نفوذ به سیستمهای ما صورت نگرفته است. سامانههای خدمات الکترونیکی سازمان بهصورت دورهای از طریق مراجع امنیتی ذیربط تست نفوذ میشوند. اخیرا هم سیستم، مورد ارزیابی قرارگرفته که موارد اعلامی در حال بررسی و رفع است. البته باید یادآوری کنم که «سنیم» یک سامانه صرفا درونسازمانی است و به جز کاربران سازمان در شبکه داخلی، کسی به آن دسترسی ندارد. با این حال ارزیابیهای امنیتی بسیاری بر روی آن انجام میشود.
معاون وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی، اظهار کرد: طی خرداد و تیرماه سال ۱۳۹۷، تعداد ۴ میلیون و ۸۶۳ هزار و ۱۱۳ فقره اظهارنامه الکترونیکی بابت عملکرد سال ۱۳۹۶ به سازمان ارسال شده است که از این تعداد حدود سه میلیون و ۳۰ هزار اظهارنامه مربوط به صاحبان مشاغل است و یکمیلیون و ۱۱۱ هزار اظهارنامه مربوط به مشاغل خودرو است. همچنین تعداد ۲۷۸.۵۸۲ اظهارنامه از اشخاص حقوقی و تعداد ۴۲۶.۳۸۲ اظهارنامه از صاحبان مستغلات اجاری بهصورت کاملا الکترونیکی دریافت و منجر به حذف کامل مراجعات حضوری شد.
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