  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۵:۵۸

هشدار وزارت بهداشت نسبت به تجویز داروهای نورجیزک و تام جیزک

وزارت بهداشت نسبت به مصرف داروهایی با نام های نورجیزک و تام جیزک و... که وارد بازار ایران شده و گاهی توسط متخصصان بیهوشی بعد از U.R.D و ترک اعتیاد تجویز می شود ، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، داروهای مذکور حاوی میزان زیادی کورتن و سایر مواد غیر مجاز است و افرادی که آمپول نورجیزک را مصرف م یکنند دچار افزایش وزن و علائم سندرم کوشینگ نظیر تجمع چربی پشت گردن ، فشار خون بالا و تضعیف سیستم ایمنی می شود.

بر اساس این گزارش ، مصرف آن باعث ایجاد وابستگی شدید به ترکیبات افیونی موجود در آن شده به گونه ای که هر 2 تا 4 ساعت یکبار فرد مجبور به تزریق می شود.

بر پایه این گزارش ، به علت استریل نبودن و آلودگی محتویات ویالی این دارو به انواع عفونت ها و تاثیر آن در تضعیف سیستم ایمنی ، استفاده از آن به صورت تزریقی در موارد متعددی منجر به عفونت های شدید شده و حیات فرد را تهدید می کند. 

کد مطلب 439411

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها