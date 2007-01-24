هشدار وزارت بهداشت نسبت به تجویز داروهای نورجیزک و تام جیزک

به گزارش خبرگزاری مهر ، داروهای مذکور حاوی میزان زیادی کورتن و سایر مواد غیر مجاز است و افرادی که آمپول نورجیزک را مصرف م یکنند دچار افزایش وزن و علائم سندرم کوشینگ نظیر تجمع چربی پشت گردن ، فشار خون بالا و تضعیف سیستم ایمنی می شود.

بر اساس این گزارش ، مصرف آن باعث ایجاد وابستگی شدید به ترکیبات افیونی موجود در آن شده به گونه ای که هر 2 تا 4 ساعت یکبار فرد مجبور به تزریق می شود.

بر پایه این گزارش ، به علت استریل نبودن و آلودگی محتویات ویالی این دارو به انواع عفونت ها و تاثیر آن در تضعیف سیستم ایمنی ، استفاده از آن به صورت تزریقی در موارد متعددی منجر به عفونت های شدید شده و حیات فرد را تهدید می کند.