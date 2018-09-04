سفر علمی مسئولان واعضای هیات علمی دانشگاه مذاهب اسلامی به اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه مذاهب اسلامی و دانشگاه جامع اسلامی رادن فتح اندونزی در جریان سفر ریاست محترم دانشگاه به این کشور و سفر هیئت شش نفره این دانشگاه به ایران، هیئتی از اساتید دانشگاه مذاهب اسلامی به این کشور سفر کردند و با پرفسور دکتر سیروزی ریاست دانشگاه رادن فتح دیدار کردند.

سیروزی ضمن خوشامدگویی به هیئت دانشگاه مذاهب اسلامی ابراز امیدواری کرد این سفر در راستای تعاملات علمی دو دانشگاه بتواند بر تعمیق و گسترش همکاریها کمک کند و موثر باشد.

در این دیدار ابتدا ریاست دانشگاه رادن فتح درباره تفاهم نامه همکاری دو دانشگاه که چندماه پیش به امضای مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی رسیده بود اشاره کرد و گفت: امروز وقت آن است که به فکر اجرایی کردن و تحقق این تفاهم نامه باشیم و باید طرح های عملیاتی برای این موضوع داشته باشیم.

وی افزود: ما جلسه ای را با حضور روسای ۹ دانشکده این دانشگاه و هیئت اساتید و معاونین دانشگاه مذاهب اسلامی ترتیب خواهیم داد و بندهای تفاهم نامه را به صورت کامل بررسی و طرح های عملیاتی را پیشنهاد خواهیم داد.

صابری معاون آموزشی دانشگاه نیز در این خصوص به ظرفیت های دانشگاه مذاهب به خصوص اساتید و دانشجویان و برگزاری دوره های کوتاه مدت و تبادل استاد و دانشجو مطالبی ارائه کرد.

در ادامه ابراهیمیان معاون پژوهشی نیز ضمن ابلاغ سلام ریاست محترم دانشگاه و آمادگی دانشگاه را برای هرگونه فعالیت و اقدام اجرایی درخصوص تفاهم نامه اعلام کرد.این سفر نیز در همین راستا و رفت و آمدهای مسوولان و اساتید دو دانشگاه در یکسال گذشته و یکی از بندهای تفاهم نامه همکاری است.

معاون اول دانشگاه اسماعیل نیز برنامه های هئیت دانشگاه مذاهب اسلامی را در طول این سفر تشریح کرد و از برنامه ها و دیدارهایی که در ایران برای هیئت اساتید اندونزیایی از سوی دانشگاه مذاهب اسلامی در چندماه پیش تدارک دیده شده بود قدر دانی کرد.

همچنین هیات اعزامی دانشگاه مذاهب اسلامی در ادامه با روسای دانشکده های دانشگاه رادن فتح اندونزی در خصوص اجرایی نمودن تفاهم نامه همکاری میان دو دانشگاه دیدار و گفت و گو کردند.

هیئت اعزامی اساتید شیعه و سنی دانشگاه مذاهب اسلامی همچنین در نماز جماعت مسجد دانشگاه جامع اسلامی رادن فتح اندونزی حضور یافتند.