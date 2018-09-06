خبرگزاری مهر، سرویس استان‌ها- محمود نصیرپور: چندی قبل خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه شهرداری تبریز دیگر قصد فعالیت در بخش قهرمانی و تیمداری حرفه ای ندارد. دیری نگذشت که این اتفاق تا حدودی عملی شد و تیم هایی همچون فوتبال و دوچرخه سواری، تمرینات خود را تعطیل کردند اما با این حال و با پیگیری های علیرضا رحیمی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز و حمایت ویژه شهردار و چند عضو ورزشدوست شورا، تیم فوتبال کار خود را هرچند بصورت نامطمئن، اما دوباره آغاز کرد. با این حال هنوز تکلیف تیم های دوچرخه سواری، بسکتبال، والیبال و چند رشته مهم دیگر که شهرداری پیش از این در این رشته ها تیمداری می کرد، مشخص نشده است. دوچرخه سواری یکی از پرافتخارترین رشته های ورزشی استان است که به تبع اتفاقات رخ داده در شهرداری، هم اکنون در وضعیتی بغرنج به سر می برد و به نوعی می توان گفت که طوقه دوچرخه رکابزنان تبریز در مسیر بلاتکلیفی و رو به افقی تاریک می چرخد.

نا امیدی برای دوچرخه سواران!

در این ارتباط سعید صفرزاده رکابزن تبریزی حاضر در بازیهای آسیایی جاکارتا وضعیت فعلی ورزش قهرمانی استان را نامطلوب خواند و گفت: با عدم تیمداری شهرداری در بخش قهرمانی، مرگ ورزش تبریز به زودی فرا خواهد رسید.

وی با بیان اینکه تور دوچرخه سواری ایران – آذربایجان بزرگترین رویداد ورزشی استان است، اظهار کرد: در آستانه برگزاری این تور، متاسفانه اخبار خوشایندی از ورزش تبریز به گوش نمی رسد. همین که گفته می شود شهرداری در بخش قهرمانی فعالیت نخواهد کرد، ورزش تبریز را به کما برده و چنانچه این اتفاق عملی شود، قطعا مرگ ورزش این شهر فرا خواهد رسید. سستی و رخوت فعلی ورزش استان، ناشی از همین موضوع است. البته فعلا اقدام عملی چندانی نشده اما همین که چنین خبری منتشر می شود، باعث سستی جامعه ورزش می شود. به نظر من در حال حاضر هیچ امیدی به موفقیت دوچرخه سواری استان نیست چون بعد از انحلال تیم پتروشیمی، حالا شهرداری هم از دوچرخه سواری حمایتی نمی کند.

ورزش تبریز؛ "تمام شد"

صفرزاده با اشاره به اینکه عدم تیمداری شهرداری در دوچرخه سواری عنوان کرد: با شرایطی که ایجاد شده، هیچ امید و انگیزه ای برای ورزشکاران جوان باقی نمانده است. حالا جوان هایی که آرزوی پیشرفت و افتخار آفرینی در دوچرخه سواری را داشتند، به چه امیدی باید این ورزش را ادامه دهند. با این وضعیت هیچ استعدادی توان رشد نخواهد داشت و هیچ کار پایه ای و اصولی در دوچرخه سواری انجام نخواهد گرفت و هیچ جوان و نوجوانی فرصت ادامه افتخارآفرینی های بزرگانی چون قادر میزبانی و ... را نخواهد داشت. قهرمانانی هم که چند سال است در این رشته فعالیت می کنند، اگر پیشنهاد خارجی داشته باشند حتما از اینجا خواهند رفت و اگر هم پیشنهادی نباشد، زیر بار فشارهای مالی دوام نمی آورند و این ورزش را کنار خواهند گذاشت. شک نکنید که تداوم این روند، ضربه بزرگی به دوچرخه سواری و کل ورزش استان خواهد زد و باید تابلوی "تمام شد" را به در ورزش استان نصب کرد.

تور ایران – آذربایجان؛ فرصتی برای احیاء

وی با ارزیابی شرایط فعلی، عدم حضور تیم شهرداری در تور ایران – آذربایجان را اتفاقی نامبارک برای ورزش استان و حتی کشور خواند و تصریح کرد: خیلی بد است که بعد از ۳۲ دوره برگزاری تور، شهر تبریز که مهد دوچرخه سواری آسیا است، تیمی در این تور نداشته باشد. تور ایران – آذربایجان در سطح ۱-۲ نیمه حرفه ای برگزار می شود و این یک امتیاز منفی برای تور خواهد بود که میزبان اصلی تیمی در مسابقات نداشته باشد. البته حضور تیم یک طرف قضیه است و کیفیت تیم حاضر در تور مقوله ای جدا و مهم است. اینکه فقط تیم شهرداری در تور ایران – آذربایجان حضور داشته باشد، مهم است اما باید به کیفیت نفرات حاضر در تیم نیز توجه شود تا میزبان تور، همچون همیشه روی سکو نماینده داشته باشد. به نظر من حضور موفق در تور ایران – آذربایجان می تواند بهترین فرصت برای احیاء دوباره دوچرخه سواری آذربایجان شرقی و تبریز باشد.

دو سال است یک ریال نگرفته ایم

این رکابزن ملی پوش و پر افتخار ورزش استان یادآور شد: به شخصه پیگیر این موضوع مهم بودم و به همین منظور دیروز به قصد صحبت با آقای بهتاج مدیرکل ورزش و جوانان استان، سراغ ایشان رفتم. خواستم از زبان یک دوچرخه سوار که ۱۴ سال است برای تیم های شهرم رکاب می زنم و قهرمان کشور شده ام و سابقه چند دوره حضور در تور ایران – آذربایجان را دارم، با شخص اول ورزش استان در خصوص اهمیت این تور صحبت کنم. البته می دانم که شخص دکتر بهتاج هم به اهمیت موضوع واقف است و می داند که در آستانه چه رویداد مهم ورزشی قرار داریم. همچنین با ایشان در خصوص وضعیت دوچرخه سواران تبریزی صحبت کردم و از ایشان خواستم تا مرا به ماندن در تبریز قانع کند. ما دو نفر از تیم شهرداری را در نیم فصل از دست دادیم و حمید پورهاشمی و خلیل خورشید از تیم جدا شدند، چون دو سال است ریالی از تیم شهرداری پول نگرفته ایم. از طرفی طی این مدت فقط به تور ترکیه اعزام شده ایم و متاسفانه در هیچ مسابقه دیگری فرصت حضور پیدا نکردیم و به همین دلیل امتیاز ما در اتحادیه جهانی پائین آمده است. من منتظر نتیجه این اتفاقات هستم و اگر ببینم وضعیت به این ترتیب ادامه می یابد، بر خلاف میل باطنی و با وجود تعصبی که برای شهرم دارم، به ناچار از شهرداری جدا خواهم شد.

لطمه ای که به تیم ملی وارد شد

صفرزاده که یکی از نمایندگان استان آذربایجان شرقی در تیم ملی دوچرخه سواری و در بازی های آسیایی جاکارتا حاضر بود، نتایج نه چندان مطلوب تیم ملی در این بازی ها را متاثر از وضعیت نامناسب دوچرخه سواری تبریز دانست و گفت: من در بازیهای آسیایی جاکارتا عنوان هشتمی بخش استقامت را کسب کردم که اصلا برای خودم قابل قبول و راضی کننده نیست. من صفر تا صد این نتیجه را ناشی از عدم حضور در تورها می دانم. اگرچه ما مدتی را با تیم ملی در اردو بودیم اما قاطعانه می گویم که برای یک دوچرخه سوار، حضور در یک تور برابر با یک ماه حضور در اردو است. متاسفانه غیبت ما در تورها با توجه به نوسانات ارزی، به تیم ملی آسیب زد و اگر قبل از بازی های آسیایی فقط در سه تور شرکت می کردیم، صد در صد در جاکارتا روی سکو می رفتیم.

گفتنی است سعید صفرزاده به عنوان قهرمان کشور در بخش استقامت، عضو تیم ملی و باشگاه شهرداری تبریز است و هم اکنون تمرینات خود را به صورت انفرادی دنبال می کند.