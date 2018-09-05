۲۰ گروه متقاضی اجرا در ماه محرم هستند/ احتمال تولید نمایش ویژه

کوروش زارعی رییس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی درباره برنامه های این مرکز برای اجرای آثار نمایشی در ماه محرم و صفر به خبرنگار مهر گفت: بیش از ۲۰ گروه نمایشی متقاضی اجرا در سالن های مهر و ماه حوزه هنری در ایام ماه محرم و صفر هستند و ما در حال حاضر این آثار را بازبینی می کنیم و تا اوایل هفته آینده کارهای تصویب شده معرفی می شوند.

وی درباره دیگر فعالیت های در نظر گرفته شده برای ماه محرم و صفر، توضیح داد: همچون سه سال گذشته فراخوان همایش بین المللی تئاتر مردمی اربعین را منتشر کردیم که در ایران و عراق برگزار می شود. قرار است یک هفته قبل از اربعین حسینی گروه های انتخاب شده در شکل های مختلف تئاتر خیابانی، نقالی، پرده خوانی و تعزیه در مرزهای شلمچه و چزابه به اجرای آثار خود بپردازند و پس از آن ۲ روز در شهر نجف و پنج روز هم در مسیر نجف تا کربلا آثار خود را اجرا کنند.

زارعی با بیان اینکه تا ۱۲۰ هنرمند می توانند در این همایش حضور داشته باشند، اظهار کرد: در سال های گذشته آثار به زبان های فارسی و عربی اجرا می شدند ولی امسال در فراخوان تولید اثر علاوه بر زبان ترکی، زبان اردو را هم مدنظر قرار دادیم تا زائران پاکستانی، افغانستانی و هندی را هم مخاطب خود قرار دهیم.

رییس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری درباره اینکه آیا این مرکز نمایش ویژه ای را برای ایام محرم و صفر تولید و اجرا خواهد کرد یا نه، گفت: احسان ملکی طرح خوبی را برای تولید و اجرا ارایه داده که کار پر هزینه ای است. اگر در کنار حمایت ما، نهاد یا سازمان دیگری هم از تولید این اثر حمایت کند، نمایشی ویژه که یک کار عاشورایی امروزی است تولید و اجرا خواهد شد در غیر اینصورت به اجرای آثار متقاضی در ایام ماه محرم و صفر بسنده می کنیم.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: شرایط سخت اقتصادی و بالا رفتن هزینه ها باعث می شود که به تنهایی نتوانیم یک نمایش ویژه برای ایام ماه محرم و صفر تولید کنیم.