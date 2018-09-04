  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۲۴

مشاور استاندار خراسان رضوی؛

اشتغال فرزندان شهدا و ایثارگران پیگیری می شود

اشتغال فرزندان شهدا و ایثارگران پیگیری می شود

طرقبه- مشاور استاندار خراسان رضوی در امورایثارگران گفت: اشتغال فرزندان شهدا و ایثارگران از جمله مهم ترین اولویت های بنیاد شهید است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن فتحی نیا ظهر سه شنبه در دیدار با  ایثارگران بینالود که در حسینیه علی اصغر طرقبه برگزار شد اظهارکرد: اشتغال فرزندان شهدا و ایثارگران از جمله مهمترین دغدغه بنیاد شهید است و مسئولان بنیاد با هدف بستر سازی برای فرزندان اشتغال ایثارگران با  فرمانداران و ائمه جمعه دیدار می کنند.

وی تصریح کرد:  بنیاد شهید و امورایثارگران برنامه بسیار خوب سفر در شهرستان ها را آغاز کرده تا مسئولین این نهاد مقدس از نزذیک با ایثارگران گفتگو کنند و این برنامه باید الگویی برای سایر مسئولین باشد.

فرماندار شهرستان بینالود  نیز در این دیدار گفت: با توجه به موقعیت گردشگری شهرستان بینالود، نیاز است المان های ایثار و شهادت در طرقبه و شاندیز بیشتر شود.

سید حسن حسینی خاطر نشان ساخت: طرقبه و شاندیز بیشتر بعد تفریحی آن در جامعه دیده می شود با توجه به اینکه  بینالود بیش از ۵۰۰شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است، باید نماد های ایثارو شهادت در جامعه بیشتر دیده شود.

وی ادامه داد: خدمت و دیدار با ایثارگران برای مسئولان فرصتی ارزشمند است و تواضع و فروتنی ایثارگران پس از گذشت چهار دهه از انقلاب بسیار ستودنی است.

فرماندار بینالود خاطرنشان کرد: خانواده شهدا، جانبازان  و آزادگان در دیدار با مسئولان درخواست های مادی ندارند و باید نسبت به تکریم آنها اقدامات بیشتری انجام شود.

کد مطلب 4394233

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ali IR ۱۳:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      کسی که حقوق مدرک بالاتر از واقعی را دریافت میکند و با احتساب مزایای دیگر چرا بتواند به حضور بی ارزش خود بیش از 30 سال ادامه دهد و فرصت کار را از دیگران بگیرد؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها