اشتغال فرزندان شهدا و ایثارگران پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن فتحی نیا ظهر سه شنبه در دیدار با ایثارگران بینالود که در حسینیه علی اصغر طرقبه برگزار شد اظهارکرد: اشتغال فرزندان شهدا و ایثارگران از جمله مهمترین دغدغه بنیاد شهید است و مسئولان بنیاد با هدف بستر سازی برای فرزندان اشتغال ایثارگران با فرمانداران و ائمه جمعه دیدار می کنند.

وی تصریح کرد: بنیاد شهید و امورایثارگران برنامه بسیار خوب سفر در شهرستان ها را آغاز کرده تا مسئولین این نهاد مقدس از نزذیک با ایثارگران گفتگو کنند و این برنامه باید الگویی برای سایر مسئولین باشد.

فرماندار شهرستان بینالود نیز در این دیدار گفت: با توجه به موقعیت گردشگری شهرستان بینالود، نیاز است المان های ایثار و شهادت در طرقبه و شاندیز بیشتر شود.

سید حسن حسینی خاطر نشان ساخت: طرقبه و شاندیز بیشتر بعد تفریحی آن در جامعه دیده می شود با توجه به اینکه بینالود بیش از ۵۰۰شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است، باید نماد های ایثارو شهادت در جامعه بیشتر دیده شود.

وی ادامه داد: خدمت و دیدار با ایثارگران برای مسئولان فرصتی ارزشمند است و تواضع و فروتنی ایثارگران پس از گذشت چهار دهه از انقلاب بسیار ستودنی است.

فرماندار بینالود خاطرنشان کرد: خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان در دیدار با مسئولان درخواست های مادی ندارند و باید نسبت به تکریم آنها اقدامات بیشتری انجام شود.