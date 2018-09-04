سه نماینده کشتی پهلوانی ایران فینالیست شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی پهلوانی سومین دوره بازی های جهانی عشایر با حضور ۴۸ کشتی گیر از ۲۶ کشور دنیا، امروز در شهر چولپان آتا کشور قرقیزستان در حال برگزاری است که در پایان دور مقدماتی سه نماینده کشورمان به دیدار فینال راه یافتند.



در وزن ۷۰ کیلوگرم محمد نادری پس از استراحت در دور نخست در دور دوم کشتی گیری از قزاقستان را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل کشتی گیر آذربایجانی به پیروزی رسید و به دیدار فینال راه یافت. نادری در دیدار پایانی به مصاف حریف قرقیزستانی می رود.



در وزن ۸۰ کیلوگرم امید حسن تبار دور نخست حریف قزاقستانی را از پیش رو برداشت وی در دور بعد مقابل حریف قرقیزستانی به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. حسن تبار در این مرحله با شکست حریفی از کشور چین راهی دیدار فینال شد. وی در دیدار نهایی با حریفی از کشور ژاپن کشتی می گیرد.



در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم جابر صادق زاده در دور نخست حریفی از کشور لیتوانی را مغلوب کرد وی در دور بعد نیز کشتی گیری از ترکمنستان را از پیش رو برداشت، صادق زاده در دور سوم مقابل نماینده کشور بلغارستان به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله نیز نودار کورتانیدزه از کشور گرجستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. صادق زاده برای کسب مدال طلا به مصاف حریفی از کشور مغولستان می رود.