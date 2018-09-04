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۱۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۰۴

دیدار دیپلمات های ایرانی و روسی درباره اوضاع یمن و سوریه

دیدار دیپلمات های ایرانی و روسی درباره اوضاع یمن و سوریه

وزارت امور خارجه روسیه از دیدار معاونان وزارت امور خارجه ایران و روسیه و بحث درباره اوضاع خاورمیانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که «سرگئی ورشینین» معاون وزارت امور خارجه روسیه با «غلامحسین دهقانی» همتای ایرانی خود که برای حضور در کنفرانس بین المللی ضد تروریسم به مسکو سفر کرده است، دیدار کرده است.

وزارت امور خارجه روسیه گفت: طرفین در این جلسه در مورد تعدادی از مسائل جهانی مطرح، از جمله اوضاع سوریه، یمن و به طور کلی خاورمیانه بحث و تبادل نظر کردند.

گفتنی است که کنفرانس بین المللی ضد تروریسم به مدت دو روز از امروز در مسکو آغاز شده است. در این کنفرانس نمایندگان ۲۱ کشور و رهبران بخش های ضد تروریسم ۱۱ سازمان بین المللی حضور دارند.

کد مطلب 4394309

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