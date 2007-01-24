هر گونه دستور العمل خلاف مقررات از سوی دیوان عدالت اداری قابل ابطال خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، غفور پاکنهاد، قائم مقام رئیس کل و معاون حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور که صبح امروز در جمع مدیران اداری - مالی شرکتها و سازمان های تابعه وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات سخن می گفت، با بیان این که عملکرد درست،عملکرد منطبق با مستندات قانونی است، اظهار داشت: تعهداتی که دستگاه ها برای دولت ایجاد می کنند اگر با قوانین و مقررات جاری انطباق نداشته باشد وجاهت قانونی نداشته و رافع مسئولیت تصمیم گیرندگان نخواهد بود.

وی با اشاره به وجوهی که بر اساس تبصره ماده 1 نزد دستگاه ها وجود دارد، افزود: بررسی های دیوان محاسبات نشان می دهد که مسیری که وجوه انباشته شده در وزارت ارتباطات طی می کند، محل اشکال است و اشکالات آن به دستگاه هم ابلاغ شده و ما امیدواریم هر چه زودتر بر طرف شود.

پاکنهاد در ادامه گفت: دیوان محاسبات کشور در راستای تعامل با دستگاه های دولتی این آمادگی را دارد که به کلیه درخواست های مشاوره ای و راهنمایی برای جلوگیری از وقوع تخلفات مالی پاسخ مثبت دهد.