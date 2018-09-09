به گزارش خبرنگار مهر، کانون فرهنگی، تبلیغی و رسانهای هشت صبح یکشنبه با حضور مسئولان نهادهای فرهنگی و اجرایی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، شهردار و اعضای گروه فرهنگی شورای اسلامی شاهرود در حالی به بهرهبرداری رسید که تولیدات رسانهای در راستای ارتقای فرهنگ دینی و عمومی جامعه، رسالت این کانون ذکرشده است.
ضرورت حمایت از کارهای فرهنگی
شهردار شاهرود در این مراسم ضمن اشاره بهضرورت حمایت از فعالیتهای فرهنگی هنری بهخصوص در چهلمین سال انقلاب اسلامی، گفت: امروز برهه حساسی است که کشور ما در آن قرار دارد و لذا باید بیش از هر زمان به ترویج فرهنگ دینی و انقلابیمان اهمیت دهیم.
محسن احمدی بابیان اینکه کسانی که صاحبذوق هستند هر نوع پیشنهاد در عرصه محیطی و اجتماعی میتوانند به شهرداری مراجعه کنند تا از طرحهایشان حمایت شود، گفت: شهرداری اصرار دارد که به آموزشهای اجتماعی ورود کند مثلاً در مقوله ارتقای فرهنگ ترافیکی و رفتاری در جامعه و ... شاهد برنامهریزی خوبی در سطح شهر هستیم که امیدواریم در این راستا با تعامل دستگاههای فرهنگی به ایدههای جذاب و نو نیز دستیابیم.
وی بابیان اینکه ارتقای فرهنگ عمومی در دستور کار شهرداری بهخصوص در ایام محرم و صفر، هفته دفاع مقدس، آغاز سال تحصیلی جدید و دهه فجر انقلاب قرار دارد، تأکید کرد: رفتار و اخلاق اسلامی، فرهنگ شهری، حفاظت از محیطزیست و فضای سبز، پاکی و جلوگیری از آلودگی محیطی و تکالیف و حقوق شهروندی و ... در زمره تأکیدات و برنامههای شهرداری شاهرود هستند.
اطلاعرسانی خوب رسالت ۸
مسئول کانون فرهنگی، تبلیغی و رسانهای هشت شاهرود نیز درباره شکلگیری این کانون گفت: بعد از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در باب کارهای جهادی که فرمودند فعالان فرهنگی میبایست آتش به اختیار عمل کنند، عدهای از افرادی که دغدغه داشتند در شاهرود گردهم آمدند و با رصد ارگانهایی که میتوانستند پتانسیل خوبی را در اختیارمان بگذارند کار تبلیغی فرهنگی را در حوزه رسانههای نو با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی آغاز کردیم.
حجت الاسلام محسن محمدیان بیان کرد: رسانهها امروز به ما این فرصت را دادهاند تا ارتباطهای انسانها را به هم نزدیکتر ببینیم و این امر البته هم میتواند آسیب داشته باشد و هم مزیت؛ اما آنچه مسلم است زبان رسانه و طریق حرف زدن با مردم در حوزه فرهنگ اعتقادی و اجتماعی نیازمند ارتقا است که این امر هدف اصلی کانون هشت محسوب میشود.
وی بابیان اینکه کارکرد رسانههای مجازی باید برای مردم ملموس باشد، ابراز داشت: تولیدات حوزه رسانهای در بخشهای مختلف فرهنگی و هنری و بهخصوص تبلیغی در زمره اقدامات کانون هشت خواهد بود.
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