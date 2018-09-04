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۱۳ شهریور ۱۳۹۷، ۲۱:۱۹

چاوش‌اوغلو: به دنبال گفتگو با یونان برای حل اختلافات هستیم

چاوش‌اوغلو: به دنبال گفتگو با یونان برای حل اختلافات هستیم

وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد: به دنبال گفتگو با یونان برای حل اختلافات دو کشور هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر خارجه ترکیه امروز سه شنبه اعلام کرد که کشورش به دنبال همکاری با کشور همسایه خود یعنی یونان علیرغم اختلافات موجود است.

مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در این باره گفت: ترکیه و یونان دو کشور مهم منطقه هستند، ما نماینده دو تمدن بزرگ هستیم. نمی توان کتمان کرد که روزهائی هستند که نمی‌ توانیم به توافق برسیم.

وی در مراسم افتتاحیه ساختمان بازسازی شده کنسولگری یونان در شهر «ازمیر» ادامه داد: گاهی اوقات با مشکلاتی مواجه هستیم و اختلاف نظر داریم؛ اما می‌ توانیم آن ها را با همکاری و گفتگو حل و فصل کنیم.

این در حالیست که روابط میان این دو کشور همسایه چندی پیش با دستگیر کردن دو نظامی یونان در مرز با این کشور به سردی گرائیده بود.

کد مطلب 4394395

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