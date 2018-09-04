به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه هیل، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل امروز سه شنبه در اظهاراتی اعلام کرد: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ریاست یکی از نشست های شورای امنیت سازمان ملل را برعهده خواهد گرفت.

نماینده آمریکا در سازمان ملل این خبر را در جریان نشست امروز شورای امنیت اعلام کرد؛ اما به جزئیاتی درباره آن اشاره نکرد.

بر اساس اعلام این رسانه، نیکی هیلی قرار است جزئیات این موضوع را در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی تا ساعات دیگر اعلام کند.

این درحالیست که آمریکا از اول سپتامبر سال جاری میلادی (۱۰ شهریورماه) ریاست دوره‌ای شورای امنیت را برعهده گرفت.