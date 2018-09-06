خرید خانه شیون فومنی ۸ ساله شد/وعده های عملی نشده مسئولان گیلان

خبرگزاری مهر- گروه استان ها، مهری شیرمحمدی: «میراحمد سید فخری نژاد» ملقب به شیون فومنی شاعر دو زبانه گیلانی بود که آوازه شهرت وی در کل کشور پیچید و بسیاری از اشعار او امروز به عنوان ضرب المثل در میان مردم کوچه و بازار استفاده می شود. به قول خود این شاعر: «نتراشیده سرآنگونه قلندر شده ام/ که به گیلانکده ام خواجه شیراز دگر».

این گزارش روایت سرد و گرم زندگی شیون و آثارش نیست بلکه روایت هشت سال بروکراسی و مکاتبات اداری مسئولان ارشد گیلان و شهر رشت است که در پس شعارهای فرهنگی، هنوز نتوانسته اند خانه شیون فومنی را در بلوار دیلمان این شهر خریداری و آن را به عنوان بنیاد فرهنگی شیون تغییر کاربری دهند. اقدامی که در دیگر شهرها صورت گرفته و امروز خانه استاد شهریار و پروین اعتصامی در تبریز، خانه نیما یوشیج در یوش مازنداران، خانه محمد معین در تهران و سایر مفاخر خریداری و به عنوان مراکز ادبی و فرهنگی تغییر کاربری یافته اند.

مفاخری که در خواست خود را به گور بردند

در همین زمینه جمعی از مفاخر گیلان زمین نظیر استاد جعفر خمامی زاده، فریدون نوزاد و مصطفی فرض پور ماچیانی با ارسال نامه ای رسمی به «محمدعلی نجفی» استاندار وقت گیلان خواستار خرید خانه ای که شیون فومنی در منطقه دیلمان رشت خریداری و برای تأمین هزینه های درمان نارسایی کلیه اش فروخت، شدند. مفاخری که امروز دیگه تنها یادشان در ذهن ها باقی است و جسمشان در دنیای دیگری است.

پس از درخواست نامبردگان دو سال طول کشید تا معاون سیاسی استاندار وقت جلسه ای با حضور برخی از مسئولان و متولیان استان و رشت اعم از مدیران کل فرهنگ و ارشاد، میراث فرهنگی و اعضای شورا و شهردار شهر رشت برگزار کند.

از اعضای چهارمین دوره شورای شهر رشت، «اسماعیل حاجی پور» به عنوان رئیس سنی و «مظفر نیکومنش» به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی شورا نیز حضور داشتند. اگرچه در آن جلسه مقرر شد رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت ضمن مذاکره با مالک، برآورد قیمتی نیز انجام داده تا شهردار و دیگر متولیان نیز آورده مالی خود را برای کمک به خرید اعلام کنند ولی نه «مظفر نیکومنش» و نه «رضا موسوی روزان» رئیس کمیسیون فرهنگی بعدی شورای شهر رشت و نه هیچ متولی از ادارات یاد شده و حتی دفتر استاندار با مالک فعلی وارد مذاکره نشدند. حتی در این میان علاوه بر آن لایحه، مصوبه ای نیز از شهرداری رشت به شورا ارسال نشد تا بر اساس آن پیگیری ها تداوم یابد.

دومین و سومین جلسه نیز با تاخیرهای یک ساله در دفتر معاونت اجتماعی استاندار برگزار و خروجی این جلسات تنها ارسال صورتجلسه اجرایی نشده به مدیرانی بود که هر کدام با داشتن بودجه کافی امکان خرید ملک را به تنهایی داشتند. خانه شیون فومنی خریداری نشد ولی بنیاد شیون فومنی به همت فرزندش «حامد فومنی» در اسفند سال ۹۵ رسما راه اندازی شد.

با آمدن شورای پنجم و وجود اعضایی که برخی بیش از بقیه تلاش دارند وجه ای فرهنگی از خود در رسانه ها به نمایش بگذارند بار دیگر فرزند شیون فومنی را برآن داشت درخواست خود مبنی بر خرید خانه را خطاب به رئیس شورای شهر رشت و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر رشت ارائه کند.

حمایت از فرهنگ و ادب گیلان

درخواستی که البته در مکاتبات بین شورا و شهردار دست به دست می شود و نه تنها حتی یک جلسه برای بررسی درخواست رئیس بنیاد شیون فومنی برگزار نشده بلکه پاسخ شهردار اسبق نیز این بود که به دلیل شرایط مالی و عدم تخصیص ردیف بودجه مصوب از سوی شورای شهر رشت، امکان خرید برای شهرداری رشت وجود ندارد.

حامد فومنی در این باره با اشاره به راه اندازی بنیاد شیون به خبرنگار مهر می گوید: این بنیاد با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ثبت رسمی از سال ۹۵ آغاز بکار کرده و هدف آن مدیریت راهبردی آثار شیون فومنی و رساله هایی است که پیرامون این گنجینه ادب ایران زمین نوشته می شود.

رئیس بنیاد شیون فومنی می افزاید: به جز آثار منتشر نشده شیون، این بنیاد تلاش دارد مکانی برای عرضه و معرفی رساله ها و پایان نامه هایی که پیرامون تحلیل اشعار شیون فومنی نوشته و تدوین شده است ایجاد کند. حمایت از فرهنگ و ادب گیلان زمین از دیگر اهداف این بنیاد است.

خانه ای که قرار بود از اعتبار سفرهای استانی رئیس جمهور خریداری شود

وی ضمن گلایه از مسئولان و متولیان فرهنگی استان گیلان و شهر رشت خاطرنشان می کند: زمانی که شیون فومنی برای درمان بیماری خانه خود را فروخت و به تهران مهاجرت کرد لازم بود مسئولان فرهنگی برای خرید این خانه و تغییر کاربری فرهنگی آن اقدام می کردند. خانه ای که پدرم با رنج بسیار و با حقوق معلمی خودش ساخته بود.

حامد فومنی پروسه طولانی درخواست مفاخر فرهنگی رشت به استاندار و مسئولان فرهنگی استان و رشت را یادآور و ادامه می دهد: سال ۸۷ به اتفاق شادوران «فریدون نوزاد» با مالک خانه دیداری داشتم و استاندار وقت نیز وعده داده بود از محل اعتبارات سفرهای استانی ریاست جمهوری مبلغی برای خرید خانه و تغییر کاربری آن را اختصاص می دهد.

وی با اشاره به تلاش ها و پیگیری های صورت گرفته از سوی مهدی پور مدیرکل اسبق میراث فرهنگی گیلان برای خرید خانه شیون فومنی یادآوری می کند: انتظار می رفت مدیرکل فعلی میراث فرهنگی این راه را ادامه داده و برای خرید خانه شیون و جذب اعتبار از استانداری تلاش های لازم را انجام دهد خانه شیون می توانست پس از سال ها همانند خانه دیگر شاعران بزرگ ایران در شهرهای مختلف به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری رشت معرفی و مورد استفاده قرار گیرد.

جلسات متعدد و بدون خروجی مسئولان

حامد فومنی ضمن گلایه از معاونان استاندار اسبق ادامه می دهد: متاسفانه خروجی ۴جلسه از سال ۹۲ تاکنون فقط ۱۵برگ صورتجلسه با امضای بدون خروجی مدیرانی است که هرکدام متولی فرهنگ این استان هستند.

وی همچنین با اشاره به بی توجهی استاندار جدید گیلان به این موضوع می گوید: پس از بی نتیجه ماندن مکاتبات با شورای قدیم و جدید شهر رشت، شخصا دیدار غیر رسمی با مصطفی سالاری استاندار جدید گیلان داشتم و طی دو نامه از ایشان درخواست کردم تا به اتفاق بزرگان و مفاخر گیلان ملاقاتی با وی داشته باشیم و ضمن معرفی چهره ادبی شیون فومنی به یک استاندار غیر بومی، از وی خواستار پیگیری خرید خانه و تخصیص اعتبار باشم. ولی استاندار گیلان به فرهنگ غنی این استان و مفاخرش از جمله شیون فومنی که شعرش نمونه ای از هویت و شناسنامه فرهنگ و ادب گیلان زمین بوده توجهی ندارد.

حامد فومنی با اشاره به دیدار خود با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می افزاید: معقتد بودم تا زمانی که مسئولان استان گیلان به آسانی می توانند این موضوع را پیگیری و حل کنند هیچ دلیلی برای پیگیری این موضوع از طریق رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نبود.

وی با بیان اینکه نوبخت طی مکاتبه ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، خواستار دریافت گزارشی در این باره و برآورد قیمت خرید ملک شده است، خاطرنشان می کند: امیدوارم با دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و اخذ گزارش از ادارات متولی، اقدام موثری صورت گیرد.

رئیس بنیاد شیون فومنی پس از یک پروسه طولانی هنوز امیدوارانه پیگیر خانه شاعر و معلمی است که دو سال پس از کوچش به تهران، در اثر بیماری به دیار باقی شتافت و امیدوار است با مکاتبه جدید با ریاست شورای شهر رشت، این گره ۸ساله باز شود.