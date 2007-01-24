ارزش معاملات روزانه بورس فلزات به 289 میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی سازمان کارگزاران بورس فلزات، تالار این بورس در روز چهارشنبه شاهد جمعا 39 هزار و 580 تن عرضه و در مقابل 94 هزار و 390 تن تقاضا برای محصولات فوق الذکر بود.

همچنین در گروه محصولات فولاد، 35 هزا ر و 500 تن انواع محصولات فولادی در 2 رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش 237 میلیارد و 836 میلیون و 910 هزار ریال به صورت سلف داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 73/96 و 22/82 درصد از کل بازار را در این روز به خود اختصاص داد.

همچنین در گروه محصولات مسی نیز 620 تن انواع مس در 2 رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش 34 میلیارد و 370 میلیون و 800 هزار ریال به صورت نقدی داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 69/1 و 54/11 درصد از کل بازار را در روز یکشنبه شامل می شد.

در جلسه معاملاتی روز چهارشنبه در گروه محصولات آلومینیوم در 3 رینگ معاملاتی جداگانه مقدار 580 تن انواع محصولات آلومینیومی به ارزش 18 میلیارد و 60 میلیون و 300 هزار ریال به صورت نقدی و سلف معامله شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 58/1 و 24/6 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

در روز مورد بررسی، 40 تن شمش روی با درجه خلوص 99/99 درصد نیز عرضه شد که به دلیل نبود تقاضا برای آن، هیچگونه معامله ای در این گروه انجام نشد.

در روز چهارشنبه در گروه محصولات کنسانتره هیچگونه عرضه ای صورت نگرفت.